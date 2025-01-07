Российская модель бросила футболиста Мудрика после допинг-скандала: к кому ушла Виолетта Берт
Российская модель Виолетта Грачева, которую СМИ связывают с полузащитником Михаилом Мудриком, засветилась в Куршевеле. Вместе с ней, по непроверенным данным, на курорте отдыхает игрок "Лидс Юнайтед" Вестон Маккенни.
Российская модель Виолетта Грачева, которую связывали с полузащитником "Челси" Михаилом Мудриком, бросила украинца. И хотя пара никогда не афишировала свои отношения, пресса неоднократно писала об их романе, сообщает британское издание Daily Mail.
После допинг-скандала с 24-летним вингером "Челси" Михаилом Мудриком российская фитнес-модель Виолетта Берт (Грачева), по-видимому отправилась на отдых в Куршевель с полузащитником "Ювентуса" Вестоном Маккенни.
Пара подписалась друг на друга в социальных сетях еще октябре и с тех пор обменивается лайками под своими публикациями. И хотя ни Маккенни, ни Берт не появлялись в постах друг друга, однако делились практически идентичными фотографии с популярного французского горнолыжного курорта Куршевель.
К тому же футболист очень быстро удалил их из своего аккаунта.
На данный момент неизвестно, встречаются ли они официально.
Кто такая Виолетта Грачева
Грачева, у которой 779 000 подписчиков в Instagram, также отписалась от Мудрика в Instagram. Она старше украинца на 7,5 лет. Ранее модель уже имела романы с футболистами. В частности, с норвежским полузащитником Матиасом Норманном, которого исключили из национальной команды за выступления в России, и игроком "Зенита" и "Сочи" Андреем Мостовым.
Напомним, после положительного результата анализа в ФК "Челси" заявили, что будут выяснять происхождение положительного результата допинг-теста Мудрика.
Сам Мудрик нанял юридическую фирму Morgan Sports Law, которая когда-то помогла футболисту Полю Погба сократить его допинг-дисквалификацию с 4 лет до 18 месяцев после проваленного теста на наркотики.