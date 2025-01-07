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Спорт

Российская модель бросила футболиста Мудрика после допинг-скандала: к кому ушла Виолетта Берт

Украинский футболист, Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Российская модель Виолетта Грачева, которую СМИ связывают с полузащитником Михаилом Мудриком, засветилась в Куршевеле. Вместе с ней, по непроверенным данным, на курорте отдыхает игрок "Лидс Юнайтед" Вестон Маккенни.

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Российская модель Виолетта Грачева, которую связывали с полузащитником "Челси" Михаилом Мудриком, бросила украинца. И хотя пара никогда не афишировала свои отношения, пресса неоднократно писала об их романе, сообщает британское издание Daily Mail.

После допинг-скандала с 24-летним вингером "Челси" Михаилом Мудриком российская фитнес-модель Виолетта Берт (Грачева), по-видимому отправилась на отдых в Куршевель с полузащитником "Ювентуса" Вестоном Маккенни.

Пара подписалась друг на друга в социальных сетях еще октябре и с тех пор обменивается лайками под своими публикациями. И хотя ни Маккенни, ни Берт не появлялись в постах друг друга, однако делились практически идентичными фотографии с популярного французского горнолыжного курорта Куршевель.

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К тому же футболист очень быстро удалил их из своего аккаунта.

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Вестон Маккенни

На данный момент неизвестно, встречаются ли они официально.

Кто такая Виолетта Грачева

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Виолетта Грачева
Фото: Metaratings. Cybersport

Грачева, у которой 779 000 подписчиков в Instagram, также отписалась от Мудрика в Instagram. Она старше украинца на 7,5 лет. Ранее модель уже имела романы с футболистами. В частности, с норвежским полузащитником Матиасом Норманном, которого исключили из национальной команды за выступления в России, и игроком "Зенита" и "Сочи" Андреем Мостовым.

Напомним, после положительного результата анализа в ФК "Челси" заявили, что будут выяснять происхождение положительного результата допинг-теста Мудрика.

Сам Мудрик нанял юридическую фирму Morgan Sports Law, которая когда-то помогла футболисту Полю Погба сократить его допинг-дисквалификацию с 4 лет до 18 месяцев после проваленного теста на наркотики.