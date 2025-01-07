Російська модель кинула футболіста Мудрика після допінг-скандалу: до кого пішла Віолетта Берт

Російська модель Віолетта Грачова, яку ЗМІ пов'язують із півзахисником Михайлом Мудриком, засвітилася в Куршевелі. Разом із нею, за неперевіреними даними, на курорті відпочиває гравець "Лідс Юнайтед" Вестон Маккенні.

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Російська модель Віолетта Грачова, яку пов'язували з півзахисником "Челсі" Михайлом Мудриком, кинула українця. І хоча пара ніколи не афішувала своїх стосунків, преса неодноразово писала про їхній роман, повідомляє британське видання Daily Mail.

Після допінг-скандалу з 24-річним вінгером "Челсі" Михайлом Мудриком російська фітнес-модель Віолетта Берт (Грачова), мабуть, вирушила на відпочинок у Куршевель із півзахисником "Ювентуса" Вестоном Маккенні.

Пара підписалася один на одного в соціальних мережах ще в жовтні і відтоді обмінюється лайками під своїми публікаціями. І хоча ні Маккенні, ні Берт не з'являлися в постах один одного, проте ділилися практично ідентичними світлинами з популярного французького гірськолижного курорту Куршевель.

До того ж футболіст дуже швидко видалив їх зі свого акаунта.

Вестон Маккенні

Наразі невідомо, чи зустрічаються вони офіційно.

Хто така Віолетта Грачова

Віолетта Грачова Фото: Metaratings. Cybersport

Грачова, у якої 779 000 підписників в Instagram, також відписалася від Мудрика в Instagram. Вона старша за українця на 7,5 років. Раніше модель уже мала романи з футболістами. Зокрема, з норвезьким півзахисником Матіасом Норманном, якого виключили з національної команди через виступи в Росії, і гравцем "Зеніту" та "Сочі" Андрієм Мостовим.

Нагадаємо, після позитивного результату аналізу в ФК "Челсі" заявили, що з'ясовуватимуть походження позитивного результату допінг-тесту Мудрика.

Сам Мудрик найняв юридичну фірму Morgan Sports Law, яка колись допомогла футболісту Полю Погба скоротити його допінг-дискваліфікацію з 4 років до 18 місяців після проваленого тесту на наркотики.