"Никогда сознательно не употреблял запрещенного": Мудрик и ФК "Челси" прокомментировали допинг-скандал

Шоу о футболе "ТаТоТаке" со ссылкой на анонимный источник говорит, что в допинг-пробе Михаила Мудрика нашли мельдоний.

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Скандал с допингом в пробе украинского футболиста Михаила Мудрика прокомментировали в лондонском футбольном клубе "Челси", за который он играет как полузащитник. В клубе подтвердили, что английская Футбольная ассоциация (The FA) связалась с ними относительно положительного результата анализа Мудрика и отметили, что будут работать с соответствующими органами, чтобы расследовать случай. Заявление опубликовано 17 декабря на официальном сайте ФК "Челси".

"И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования The FA, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тесты", — заверили в "Челси".

В ФК сказали, что будут работать с соответствующими органами, чтобы выяснить, что вызвало положительный результат допинг-теста Мудрика, и больше комментариев по этому поводу давать не будут.

Сам Михаил Мудрик прокомментировал ситуацию на своей странице в Instagram. Он подтвердил, что ему сообщили о запрещенном веществе в допинг-пробе, которую он предоставил ассоциации футбола. Однако футболист уверяет, что никогда не употреблял запрещенных препаратов.

"Это стало полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю с моей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти", — написал футболист.

Он добавил, что надеется скоро вернуться на поле, потому что уверен, что не сделал ничего плохого.

Комментарий футболиста Михаила Мудрика о результатах антидопингового теста Фото: Скриншот

Официально на момент публикации материала название вещества не раскрывали, однако ютуб-шоу об украинском футболе "ТаТоТаке" сообщает, что по информации их неназванного источника в организме Михаила Мудрика нашли мельдоний (милдронат), который был запрещен ВАДА с 1 января 2016 года. Предполагается, что он позволяет организму активно использовать кислород и выдерживать большие нагрузки, однако его эффект не доказан, отмечают журналисты. Этот препарат в основном используют спортсмены в РФ и странах Балтии.

Шоу о футболе "ТаТоТаке" сообщает, что в пробе Мудрика нашли мельдоний Фото: Скриншот

Напомним, 17 декабря СМИ сообщили, что в допинг-тесте украинского футболиста Михаила Мудрика, который он сдал в октябре, обнаружили запрещенное вещество. В ближайшие дни спортсмен должен пройти тест повторно.

Спортивный журналист Владимир Зверов отмечал, что в случае подтверждения нарушения антидопинговых правил Михаила Мудрика могут дисквалифицировать на 4 года.