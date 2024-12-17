Мудрик на грани дисквалификации: что известно о допинг-тесте и как это повлияет на карьеру

По словам спортивного журналиста Владимира Зверова, если анализ пробы B подтвердит результат пробы A, то нарушение антидопинговых правил будет официально подтверждено, и футболисту будет грозить дисквалификация.

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Футболист Михаил Мудрик, выступающий за сборную Украины и лондонский "Челси", может получить четырехлетнюю дисквалификацию из-за возможного нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщил спортивный журналист Владимир Зверов.

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Согласно его словам, если анализ пробы B подтвердит результат пробы A, то нарушение антидопинговых правил будет официально подтверждено, и футболисту будет грозить четырехлетняя дисквалификация.

"Когда проба А дает положительный результат, спортсмен может запросить открытие пробы В. Однако, если он понимает, что, вероятно, является виновным или подозревает наличие запрещенных веществ в своем организме, он может отказаться от пробы В. Это может рассматриваться как сотрудничество со следствием и повлиять на более мягкие наказания", — пояснил Зверов.

В то же время, если проба В также подтвердит нарушение, это автоматически будет означать признание нарушения антидопинговых правил, что может привести к дисквалификации на срок до четырех лет. В случае отрицательного результата пробы В дело будет закрыто.

Есть ли реакция Мудрика

Сам Михаил Мудрик пока никак не реагировал на результаты допинг-теста. На своей страничке в Insgram футболист закрыл комментарии.

Мудрик закрыл комментарии в соцсетях Фото: Скриншот

Мудрик пропускал игры "Челси"

По данным портала Dynamo.kiev.ua, украинский полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик не попадал в заявку "Челси" на последние три матча. Последний раз Мудрик выходил на поле 28 ноября в матче Лиги конференций против "Хайденхайма" (2:0), где он забил гол. В последний раз он был включен в заявку "Челси" 1 декабря на матч Премьер-лиги с "Астон Виллой" (3:0).

Допинг-тест Мудрика

16 декабря ряд спортивных СМИ сообщили, что украинский футболист Михаил Мудрик сдал тест на допинг, который показал положительный результат. Журналисты объяснили, что запрещенное вещество обнаружили в пробе "А" футболиста. Допинг-пробу, которая дала положительный результат, взяли у Мудрика в конце октября.