В допинг-тесте Михаила Мудрика обнаружили запрещенное вещество: чем это грозит футболисту

Пока неизвестно, какое именно вещество обнаружили у Мудрика, однако в ближайшие дни он должен будет сдать повторный тест.

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Украинский футболист, игрок национальной сборной Украины по футболу Михаил Мудрик сдал тест на допинг, который показал положительный результат. Об этом пишет спортивный сайт Tribuna.com.

"Как стало известно Tribuna.com, украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг", — говорится в сообщении.

Журналисты объяснили, что запрещенное вещество обнаружили в пробе "А" футболиста. Допинг-пробу, которая дала положительный результат, взяли у Мудрика в конце октября.

В ближайшие дни должна быть взята проба "B".

Как отмечают журналисты, 23-летнему украинцу грозит дисквалификация сроком до 4-х лет.

Какое именно вещество обнаружили в крови Мудрика пока неизвестно.

Сам футболист на момент публикации материала не комментировал информацию об обнаружении допинга.

Напомним, российская модель Виолетта Грачева, которой приписывают роман с украинским футболистом Михаилом Мудриком, "украинизировалась".

В ноябре украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала, как на соревнованиях подсыпают допинг.