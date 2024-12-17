У допінг-тесті Михайла Мудрика виявили заборонену речовину: чим це загрожує футболісту

Наразі невідомо, яку саме речовину виявили у Мудрика, проте найближчими днями він повинен буде здати повторний тест.

Related video

Український футболіст, гравець національної збірної України з футболу Михайло Мудрик здав тест на допінг, який показав позитивний результат. Про це пише спортивний сайт Tribuna.com.

"Як стало відомо Tribuna.com, український півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг", — йдеться у повідомленні.

Журналісти пояснили, що заборонену речовину виявили у пробі "А" футболіста. Допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли у Мудрика наприкінці жовтня.

Найближчими днями має бути взята проба "B".

Як зазначають журналісти, 23-річному українцю загрожує дискваліфікація терміном до 4-х років.

Яку саме речовину виявили у крові Мудрика наразі невідомо.

Сам футболіст на момент публікації матеріалу не коментував інформації щодо виявлення допінгу.

Нагадаємо, російська модель Віолетта Грачова, якій приписують роман з українським футболістом Михайлом Мудриком, "українізувалася".

У листопада українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розповіла, як на змаганнях підсипають допінг.