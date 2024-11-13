"Всегда пью из новой бутылки": Магучих рассказала, как на соревнованиях подсыпают допинг (видео)

Бывали случаи, когда запрещенные вещества обнаруживали в крови спортсмена, уверенного, что он никакого допинга не принимал. Затем оказывалось, что вещество подсыпали тайно в открытую бутылку, рассказывает атлетка Ярослава Магучих.

Спортсмены на соревнованиях и сборах никогда не пьют воду из открытых ранее бутылок, потому что туда могут подсыпать допинг. Об этом украинская легкоатлетка, мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Ярослава Магучих о случаях подсыпания допинга на соревнованиях — на видео с 50:37.

Ярослава подтвердила, что спортсмены избегают открытых бутылок и пьют только из новых, потому что часто бывали случаи, когда в простую воду подсыпали запрещенные вещества.

"Да, на соревнованиях, на тренировочных сборах не пьем. В секторе, например, я постоянно из новой бутылки пью. Если я не видела, где была бутылка, бросила ее, пошла куда-то и вернулась — я уже не буду пить из нее", — сказала Магучих.

Спортсменка рассказала о случаях, когда кто-то оставлял бутылку открытой, потом пил из нее — и анализы выявляли в крови допинг, потому что кто-то всыпал его в воду, пока никто не видел.

"Бывали даже случаи, когда видели, как оставляли тарелку — а кто-то подходил и что-то в нее подсыпал. И потом об этом говорили, искали. Такие бывают люди. Поэтому все должно быть закрыто", — поделилась Ярослава.

Напомним, 25 октября Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) официально ратифицировала мировой рекорд Ярославы Магучих, поэтому украинская легкоатлетка официально стала мировой рекордсменкой. Прыгнув на высоту 2,10 метра, Ярослава побила рекорд болгарской спортсменки Стефки Костадиновой, который никто не мог превзойти с 1987 года.

Кроме того, 19 августа украинский блогер Игорь Лаченков сообщал, что Магучих задонатила 1 млн грн призовых на нужды ВСУ. Эти средства атлетка получила за золотую медаль в дисциплине прыжки в высоту на Олимпийских играх 2024 года в Париже.