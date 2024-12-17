Мудрик на межі дискваліфікації: що відомо про допінг тест і як це вплине на кар'єру

За словами спортивного журналіста Володимира Звєрова, якщо аналіз проби B підтвердить результат проби A, то порушення антидопінгових правил буде офіційно підтверджено, і футболістові загрожуватиме дискваліфікація.

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Футболіст Михайло Мудрик, який виступає за збірну України та лондонський "Челсі", може отримати чотирирічну дискваліфікацію через можливе порушення антидопінгових правил. Про це повідомив спортивний журналіст Володимир Звєров.

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Згідно з його словами, якщо аналіз проби B підтвердить результат проби A, то порушення антидопінгових правил буде офіційно підтверджено, і футболістові загрожуватиме чотирирічна дискваліфікація.

"Коли проба А дає позитивний результат, спортсмен може запросити відкриття проби В. Однак, якщо він розуміє, що, імовірно, є винним або підозрює наявність заборонених речовин у своєму організмі, він може відмовитися від проби В. Це може розглядатися як співпраця зі слідством і вплинути на м'якші покарання", — пояснив Звєров.

Водночас, якщо проба В також підтвердить порушення, це автоматично означатиме визнання порушення антидопінгових правил, що може призвести до дискваліфікації на строк до чотирьох років. У разі негативного результату проби В справу буде закрито.

Чи є реакція Мудрика

Сам Михайло Мудрик поки ніяк не реагував на результати допінг-тесту. На своїй сторінці в Instagram футболіст закрив коментарі.

Мудрик закрив коментарі в соцмережах Фото: Скриншот

Мудрик пропускав ігри "Челсі"

За даними порталу Dynamo.kiev.ua, український півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик не потрапляв у заявку "Челсі" на останні три матчі. Востаннє Мудрик виходив на поле 28 листопада в матчі Ліги конференцій проти "Гайденгайма" (2:0), де він забив гол. Востаннє він був включений до заявки "Челсі" 1 грудня на матч Прем'єр-ліги з "Астон Віллою" (3:0).

Допінг-тест Мудрика

16 грудня низка спортивних ЗМІ повідомили, що український футболіст Михайло Мудрик здав тест на допінг, який показав позитивний результат. Журналісти пояснили, що заборонену речовину виявили в пробі "А" футболіста. Допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли в Мудрика наприкінці жовтня.