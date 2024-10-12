Феєричний гол Мудрика приніс першу перемогу Україні в Лізі націй

Півзахисник Михайло Мудрик ефектно забив гол у першому таймі. Він підхопив м'яч, обійшов трьох захисників і пробив точно в нижній кут із лінії штрафного.

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Збірна України в п'ятницю, 11 жовтня, провела третій матч нового розіграшу Ліги націй. Українська команда грала з учасником чемпіонату Європи 2024 року Грузією і перемогла з рахунком 1:0.

Поєдинок відбувся на стадіоні Enea Arena в польській Познані. На перших хвилинах матчу м'яч був у грузинської команди. Кварацхелія зі штрафного пробив вище воріт. Потім Судаков з 10 метрів бив у дальній кут, але не влучив.

Після невеликої паузи гра поновилася зі штрафного від Мудрика, однак гол український футболіст забив дещо пізніше. Так, після того, як Матвієнко в'їхав у ноги супернику, Кочорашвілі несподівано м'яч втратив. Його підхопив Мудрик, обійшов захисників і пробив точно в нижній кут із лінії штрафного майданчика.

На початку другого тайму м'яч був в українців. Довбик вискочив на ударну позицію, але затягнув з ударом. Потім м'яч потрапив до грузинів. Мамардашвілі взяв навіс Гуцуляка. У середині тайму пішла атака на атаку. Какабадзе пробив високо на трибуни.

Ближче до кінця тайму в українців відбулася заміна. Так, Мудрик пішов, а замість нього вийшов Назаренко. Потім пішли Калюжний і Судаков, а замість них вийшли Криськів і Сваток. Тоді Україна перейшла на гру в три центральні.

Загалом же, у другому таймі на полі йшла відносно рівна гра без особливої гостроти. Матч завершився перемогою України.

Нагадаємо, наприкінці вересня Фокус писав, що "Динамо" було розгромлено в стартовому матчі Ліги Європи проти "Лаціо". Попереду у динамівців виїзд до Риму, але на матч із "Ромою". У першому таймі було схоже на те, що грають команди не просто з різних ліг, а з різних видів спорту. Настільки вільно футболісти 7-ї команди Серії А минулого сезону розправлялися з центром оборони віцечемпіона України.