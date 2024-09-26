Розгром у Гамбурзі: "Динамо" пропустило тричі від "Лаціо" в першому матчі Ліги Європи

У першому таймі було схоже на те, що грають команди не просто з різних ліг, а з різних видів спорту. Настільки вільно футболісти 7-ї команди Серії А минулого сезону розправлялися з центром оборони віцечемпіона України.

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"Динамо" розгромлено у стартовому матчі Ліги Європи проти "Лаціо". Попереду у динамівців виїзд до Риму, але на матч із "Ромою". Фокус вів онлайн-репортаж про матч у Гамбурзі "Динамо" — "Лаціо".

Уже на 5-й хвилині іспанський ветеран Педро обігрався із сенегальцем Булайє Діа, який спокійно покотив м'яч у незахищений кут воріт Бущана.

Надалі центральний захисник киян Брайан Андреас Себальос зазнав травми й замінився. Колумбієць помітно засмученим залишав поле, ніби передбачаючи подальший сценарій подій.

Другий гол динамівці пропустили на 34-й хвилині. Бражко помилився в центрі поля і скинув м'яч на ногу Весіно. Після передачі Деле-Баширу вийшов на Бущана і легко переграв українського кіпера.

За хвилину Діа довів рахунок до розгромного. Цього разу вже був провал на фланзі. Фісайо Деле-Баширу обіграв захисника, навісив справа на голову колезі — і Діа зробив дубль.

Динамо Лаціо Фото: Скрін відео

У першому таймі було схоже на те, що грають команди не просто з різних ліг, а з різних видів спорту. Настільки вільно футболісти 7-ї команди Серії А минулого сезону розправлялися з центром оборони віцечемпіона України.

У другому таймі "Лаціо" міг доводити відрив у рахунку до чотирьох м'ячів. Але вже підстаркуватий за футбольними мірками Педро (38 років) влучив у штангу.

У другій 45-хвилинці суддя вилучив двох футболістів із поля. Спочатку хавбек "Динамо" Максим Брагару отримав червону за те, що наступив на гомілкостоп свого опонента. Після перегляду повтору суддя дістав червону з кишені.

Фол, після якого суддя вилучив Максима Брагару Фото: Скрін відео

За кілька хвилин був вилучений ще один футболіст, який вийшов на заміну, але вже італійців — Тіджані Нослін достроково відправився відпочивати після удару ліктем в обличчя динамівця.

Попереду у "Динамо" не менш складне випробування — виїзд у Хоффенхайм, а потім у розкладі матчів Ліги Європи буде і поїздка у Вічне місто, на матч із "Ромою".

Нагадаємо, що перед зустріччю Динамо — Лаціо президент клубу Ігор Суркіс чекав від своєї команди перемоги.

Раніше повідомлялося, що в Лізі чемпіонів голкіпер "Болоньї" зламав ніс нападнику "Шахтаря" і збірної України.