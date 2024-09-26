Разгром в Гамбурге: "Динамо" пропустило трижды от "Лацио" в первом матче Лиги Европы

В первом тайме было похоже на то, что играют команды не просто из разных лиг, а из разных видов спорта. Столь свободно футболисты 7-й команды Серии А прошлого сезона расправлялись с центром обороны вице-чемпиона Украины.

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"Динамо" разгромлено в стартовом матче Лиги Европы против "Лацио". Впереди у динамовцев выезд в Рим, но на матч с "Ромой". Фокус вел онлайн-репортаж о матче в Гамбурге "Динамо" – "Лацио".

Уже на 5-й минуте испанский ветеран Педро обыгрался с сенегальцем Булайе Диа, который спокойно покатил мяч в незащищенный угол ворот Бущана.

В дальнейшем центральный защитник киевлян Брайан Андреас Себальос получил травму и заменился. Колумбиец заметно расстроенным покидал поле, будто предвосхищая дальнейший сценарий событий.

Второй гол динамовцы пропустили на 34-й минуте. Бражко ошибся в центре поля и сбросил мяч на ногу Весино. После передачи Деле-Баширу вышел на Бущана и легко переиграл украинского кипера.

Спустя минуту Диа довел счет до разгромного. В этот раз уже был провал на фланге. Фисайо Деле-Баширу обыграл защитника, навесил справа на голову коллеге — и Диа сделал дубль.

Фото: Скрин видео

В первом тайме было похоже на то, что играют команды не просто из разных лиг, а из разных видов спорта. Столь свободно футболисты 7-й команды Серии А прошлого сезона расправлялись с центром обороны вице-чемпиона Украины.

Во втором тайме "Лацио" мог доводить отрыв в счете до четырех мячей. Но Педро попал в штангу. Во второй 45-минутке судья удалил двух футболистов с поля. Вначале хавбек "Динамо" Максим Брагару получил красную за то, что наступил на голеностоп своего оппонента. После просмотра повтора судья достал красную из кармана.

Фол, после которого судья удалил Максима Брагару Фото: Скрин видео

Спустя несколько минут был удален еще один вышедший на замену футболист, но уже итальянцев — Тиджани Нослин досрочно отправился отдыхать после удара локтем в лицом динамовца.

Впереди у "Динамо" не менее сложное испытание — выезд в Хоффенхайм, а затем в расписании матчей Лиги Европы будет и поездка в Вечный город, на матч с "Ромой".

Напомним, что перед встречей Динамо – Лацио президент клуба Игорь Суркис ждал от своей команды победы.

Ранее сообщалось, что в Лиге чемпионов голкипер "Болоньи" сломал нос нападающему "Шахтера" и сборной Украины.