Динамо – Лацио: где смотреть матч Лиги Европы, от которого Суркис ждет победы, по гамбургскому счету

Президент "Динамо" сетует на календарь Лиги Европы, который не позволит его команде заработать на продаже билетов. Матчи с более именитыми соперниками — "Ромой", "Галатасараем", "Реал Сосьедадом" и "Хоффенхайм" — киевляне проведут на выезде.

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В среду, 25 сентября, киевское "Динамо" стартует в розыгрыше Лиги Европы сезона 2024/25. В первом туре условно домашнего матча украинской комнате противостоит римский "Лацио". Встреча состоится в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе", который, к слову, в прошлом сезоне принимал лигочемпионские матчи "Шахтера".

Начало "Динамо" – "Лацио" — в 22:00 по киевскому времени.

По новому формату еврокубка в общей таблице — 36 команд, которые сыграют 8 матчей с разными соперниками. Аналогичная сетка и в Лиге чемпионов. В нынешней Лиге Европы динамовцев ожидает встреча с двумя римскими командами.

Расписание матчей Динамо в Лиге Европы:

24 октября состоится выездной поединок на "Стадио Олимпико" с "Ромой" Артема Довбика;

3 октября — за несколько недель до выезда в Вечный город — пройдет матч "Хоффенхайм" – "Динамо";

7 ноября "Динамо" примет "Ференцварош" из Будапешта;

28 ноября сыграет с "Викторией" Пльзень;

12 декабря в испанском Сан-Себастьяне сразится с "Реал Сосьедадом";

21 января 2025 года киевлян встретят трибуны стамбульского "Галатасарая";

30 января — матч "Динамо" – "РШФ".

Лучшие 8 команд из турнирной таблице напрямую выходят в 1/8, для занявших места с 9 по 24 — предусмотрен плей-офф.

Матч Динамо — Лацио: где смотреть

Динамо Лацио: где смотреть трансляцию

Права на показ встречи "Динамо" и "Лацио" принадлежат сервису Megogo. Фокус ведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Лацио".

Прогнозы экспертов на матч Динамо – Лацио

Динамо Лацио: прогноз

Фаворитом встречи считается римская команда. На победу лациали букмекеры принимают ставки с коэффициентом 2,10. Ничья — 3,70. Победа украинцев — 3,90.

Динамо Лацио: прогноз

Президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью Hamburger Abendlblatt отметил, что "Динамо" набрало хорошую форму, грамотно провело предсезонную подготовку и, в целом, подошло к началу сезона.

"У нас молодой, амбициозный тренер, качественные футболисты, потому я, будучи президентам клуба и его болельщиком, вижу единственный желательный итог — победу над "Лацио". Наш соперник — двукратный чемпион Италии, представитель одной из четырех самых сильных футбольных лиг, поэтому матч будет очень сложным для нас. Но я верю в своих ребят, и верит вся страна", — сказал Суркис.

Президент клуба также посетовал на календарь турнира: в Гамбурге киевляне сыграют с латвийской и чешской командой, на которые немного захотят прийти.

"Скажу вам откровенно, те матчи, на которые "Динамо" могло бы продать билеты, мы сыграем на выезде: "Рома", "Галатасарай", "Реал Сосьедад", "Хоффенхайм", — объяснил он.

Напомним, что голкипер "Болоньи" сломал нос нападающему "Шахтера" Даниилу Сикану.

Также сообщалось, что выдающийся сейв голкипера "Шахтера" Дмитрия Ризныка спас команду в матче Лиги чемпионов против "Болоньи".