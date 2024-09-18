Невероятный сейв Ризныка спас команду в Лиге чемпионов: как "Шахтер" сыграл против "Болоньи"
Самую опасную атаку за более чем 90 минут украинская команда создала на второй минуте матча. "Горняки" заработали пенальти, но Георгий Судаков его не реализовал. Героем же поединка в составе "Шахтера" стал голкипер Ризнык.
Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей" на выезде в своем первом матче обновленной Лиги чемпионов. "Горняки" могли выходить вперед уже на второй минуте.
Невертон заработал пенальти. Но полузащитник Георгий Судаков пробил с точки излишне слабо — польскому голкиперу Лукашу Скорупскому не составило труда удар парировать.
Этот матч не назвать зрелищным. Команды создали немного опасных моментов за все 90+ минут основного времени.
По сути, было всего две верных возможности для взятия ворот. Во время самого опасного эпизода хозяев украинской команды голкипер Дмитрий Ризнык вытянул удар в упор от Джованни Фаббиана.
Наиболее опасная атака украинцев, как уже упоминалось, была на второй минуте — пенальти.
Стоит также упомянуть о том, что уже в первом тайме тренеру Марино Пушичу пришлось сделать две замены — травмировались Даниил Сикан и Ефим Конопля.
Первый получил удар в лицо локтем от вратаря "Болоньи" Лукаша Скорупского. Второй — перед заменой держался за спину.
Следующим соперников "горняков" будет старый знакомый — еще один итальянский клуб, "Аталанта" из Бергамо. С которой в предыдущие годы "Шахтер" играл не вполне удачно.
С кем дальше играть Шахтеру в Лиге чемпионов: расписание
Матч против "Ла Деи", согласно расписанию, должен состояться 2 октября.
Напомним, что из-за ливня матч юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" — "Болонья" был остановлен. Матч основных команд также проходил не в лучших погодных условиях.
Также сообщалось, что гендиректор ФК "Шахтер" в очередной раз прошелся по решению ФИФА, принятому после начала полномасштабной войны в Украине, из-за которого клуб потерял миллионы евро. Легионеры "горняков", в сущности, получили возможность бесплатно переходить в зарубежные клубы и разрывать контракты с "Шахтером".