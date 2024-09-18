Неймовірний сейв Різника врятував команду в Лізі чемпіонів: як "Шахтар" зіграв проти "Болоньї"

Найнебезпечнішу атаку за понад 90 хвилин українська команда створила на другій хвилині матчу. "Гірники" заробили пенальті, але Георгій Судаков його не реалізував. Героєм же поєдинку в складі "Шахтаря" став голкіпер Різник.

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Донецький "Шахтар" зіграв унічию з "Болоньєю" на виїзді у своєму першому матчі оновленої Ліги чемпіонів. "Гірники" могли виходити вперед уже на другій хвилині.

Невертон заробив пенальті. Але центральний півзахисник Георгій Судаков пробив із точки надмірно слабко та передбачуванно — польському голкіперу Лукашу Скорупському не склало труднощів удар відбити.

Цей матч не назвати видовищним. Команди створили небагато небезпечних моментів за всі 90+ хвилин часу.

По суті, було всього дві вірні нагоди для взяття воріт. Під час найнебезпечнішого епізоду господарів української команди голкіпер Дмитро Різник витягнув удар впритул від Джованні Фаббіана.

Джованні Фаббіан пробиває з близької відстані по воротах Різника

Дмитро Різник Фото: Скрін відео

Найнебезпечніша атака українців, як уже згадувалося, була на другій хвилині — пенальті.

Варто також згадати про те, що вже в першому таймі тренеру Марино Пушичу довелося зробити дві заміни — травмувалися Данило Сікан і Юхим Конопля.

Юхим Конопля

Перший отримав удар в обличчя ліктем від воротаря "Болоньї" Лукаша Скорупського. Другий — перед заміною тримався за спину.

Наступним суперником "гірників" буде старий знайомий — ще один італійський клуб, "Аталанта" з Бергамо. З якою в попередні роки "Шахтар" грав не цілком вдало.

З ким далі грати Шахтарю в Лізі чемпіонів: розклад

Матч проти "Ла Деї", згідно з розкладом, має відбутися 2 жовтня.

Шахтар у Лізі чемпіонів: розклад матчів

Нагадаємо, що через зливу матч юнацької Ліги УЄФА "Шахтар" — "Болонья" було зупинено. Матч основних команд також проходив не в найкращих погодних умовах.

Також повідомлялося, що гендиректор ФК "Шахтар" укотре пройшовся по рішенню ФІФА, ухваленому після початку повномасштабної війни в Україні, через яке клуб втратив мільйони євро. Легіонери "гірників", по суті, отримали можливість безоплатно переходити в зарубіжні клуби і розривати контракти з "Шахтарем".