Суддя зупинив матч "Шахтар" — "Болонья" в Юнацькій лізі УЄФА через зливу (фото)

Відомості про відновлення гри або можливе перенесення на інший день з'являться пізніше. Матч основних команд, за прогнозами метеорологів, теж відбуватиметься у непростих умовах.

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Матч "Шахтаря" в Юнацькій лізі УЄФА на полі "Болоньї" було зупинено. Юні футболісти після розминки провели кілька хвилин основного часу на полі, але арбітр вирішив, що в таких складних погодних умовах гра тривати не може. Про це повідомляє Terrikon.

Відомості про відновлення гри або, можливо, перенесення на інший день з'являться пізніше. Очікується, що матч основних команд теж відбудеться в непростих умовах.

Напередодні основному складу "гірників" також довелося вийти на тренувальне поле під дощем. Журналістам дозволили поспостерігати за футболістами перші 15 хвилин, а подальша тренувальна робота тривала без сторонніх очей.

Тренування перед матчем Болонья — Шахтар

Тренування перед матчем Болонья — Шахтар

Тренування перед матчем Болонья — Шахтар

Тренування перед матчем Болонья — Шахтар

Тренування перед матчем Болонья — Шахтар

Тренування перед матчем Болонья — Шахтар

Тренування перед матчем Болонья — Шахтар

18 вересня матч першого туру "Болонья" — "Шахтар" в оновленому форматі Ліги чемпіонів відбудеться о 19:45. "Гірники" — єдина українська команда, яка пробилася до Ліги чемпіонів. Вдалося це завдяки виграшу УПЛ минулого сезону.

"Динамо" — попри перемоги у двох перших єврокубкових протистояннях кваліфікації Ліги з "Партизаном" і "Рейнджерсом" — усе ж поступилося "Зальцбургу" своїм теоретичним місцем в основному етапі. Перший матч завершився поразкою 0:2, у другому кияни відіграли пропущений м'яч, але нічиєї все ж не вистачило.

Нагадаємо про те, де можна буде подивитися матч "Болонья" — "Шахтар", а також прогноз на перший матч Ліги чемпіонів.

Також повідомлялося, що Кріштіану Роналду відверто розповів про своїх дітей, у яких "його характер".