"Болонья" — "Шахтар": де дивитися і прогноз на перший матч Ліги чемпіонів
Новий формат основного етапу (league phase) передбачає вісім ігор із вісьмома ж суперниками — на відміну від минулих років, не доведеться двічі грати з одними й тими самими.
У середу, 18 вересня, український "Шахтар" у виїзній зустрічі стартового туру оновленої Ліги чемпіонів протистоятиме італійській "Болоньї". Матч на стадіоні "Ренато Даль-Ара" розпочнеться о 19:45 за Києвом.
Новий формат основного етапу (league phase) передбачає вісім ігор із вісьмома ж суперниками — на відміну від минулих років, не доведеться двічі грати з одними й тими ж командами.
Новий формат основного етапу передбачає вісім ігор із вісьмома ж суперниками — на відміну від минулих років, командам не доведеться грати з одним і тим самим суперником двічі. Половина матчів — на виїзді, половина — вдома.
Крім "Болоньї", "гірникам" доведеться битися зі ще одним італійським клубом — "Аталантою", двома німецькими грандами — "Баварією" і "Боруссією" Дортмунд, французьким "Брестом", лондонським "Арсеналом", швейцарським "Янг Бойз" і ПСВ Ейндховен.
Де дивитися матч Болонья — Шахтар
Ексклюзивні права на показ матчів в Україні належать медіасервісу Megogo.
Прогнози на матч Болонья — Шахтар
Котирування на фаворита безумовно на користь господарів. Перемога "Болоньї" може збільшити суму ставки в 1,91 раза. Коефіцієнт на нічию — 3,55. Перемога "Шахтаря" — 4,45.
Регламент нової Ліги передбачає, що вісім перших команд у турнірній таблиці напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Команди, що посіли місця з 9-го по 24-те, зіграють у плей-офф 1/8-ї. Решта — вибувають.
В 1/8 фіналу і на наступних стадіях збережено колишній формат — усе ті ж двоматчеві протистояння — мабуть, найсильнішого клубного турніру.
Нагадаємо, що збірна України в Лізі націй програла другий матч поспіль. Після поразки від албанців "синьо-жовті" поступилися чехам.
Також повідомлялося, що Україна посіла 7 місце в загальному заліку Паралімпіади-2024.