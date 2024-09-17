"Болонья" — "Шахтар": де дивитися і прогноз на перший матч Ліги чемпіонів

Новий формат основного етапу (league phase) передбачає вісім ігор із вісьмома ж суперниками — на відміну від минулих років, не доведеться двічі грати з одними й тими самими.

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У середу, 18 вересня, український "Шахтар" у виїзній зустрічі стартового туру оновленої Ліги чемпіонів протистоятиме італійській "Болоньї". Матч на стадіоні "Ренато Даль-Ара" розпочнеться о 19:45 за Києвом.

Новий формат основного етапу (league phase) передбачає вісім ігор із вісьмома ж суперниками — на відміну від минулих років, не доведеться двічі грати з одними й тими ж командами.

Новий формат основного етапу передбачає вісім ігор із вісьмома ж суперниками — на відміну від минулих років, командам не доведеться грати з одним і тим самим суперником двічі. Половина матчів — на виїзді, половина — вдома.

Крім "Болоньї", "гірникам" доведеться битися зі ще одним італійським клубом — "Аталантою", двома німецькими грандами — "Баварією" і "Боруссією" Дортмунд, французьким "Брестом", лондонським "Арсеналом", швейцарським "Янг Бойз" і ПСВ Ейндховен.

Де дивитися матч Болонья — Шахтар

Матч "Болоньї" в Серії А

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Прогнози на матч Болонья — Шахтар

Котирування на фаворита безумовно на користь господарів. Перемога "Болоньї" може збільшити суму ставки в 1,91 раза. Коефіцієнт на нічию — 3,55. Перемога "Шахтаря" — 4,45.

Регламент нової Ліги передбачає, що вісім перших команд у турнірній таблиці напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Команди, що посіли місця з 9-го по 24-те, зіграють у плей-офф 1/8-ї. Решта — вибувають.

В 1/8 фіналу і на наступних стадіях збережено колишній формат — усе ті ж двоматчеві протистояння — мабуть, найсильнішого клубного турніру.

Нагадаємо, що збірна України в Лізі націй програла другий матч поспіль. Після поразки від албанців "синьо-жовті" поступилися чехам.

Також повідомлялося, що Україна посіла 7 місце в загальному заліку Паралімпіади-2024.