"Болонья" – "Шахтер": где смотреть и прогноз на первый матч Лиги чемпионов

Новый формат основного этапа (league phase) предусматривает восемь игр с восемью же соперниками — в отличие от прошлых лет, не придется дважды играть с одними и теми же.

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В среду, 18 сентября, украинский "Шахтер" в выездной встрече стартового тура обновленной Лиги чемпионов будет противостоять итальянской "Болонье". Матч на стадионе "Ренато Даль-Ара" начнется в 19:45 по Киеву.

Новый формат основного этапа (league phase) предусматривает восемь игр с восемью же соперниками — в отличие от прошлых лет, не придется дважды играть с одними и теми же командами.

Новый формат основного этапа предусматривает восемь игр с восемью же соперниками — в отличие от прошлых лет, командам не придется играть с одним и тем же соперником дважды. Половина матчей — на выезде, половина — дома.

Кроме "Болоньи", "горнякам" придется сразиться с еще одним итальянским клубом — "Аталантой", двумя немецкими грандами — "Баварией" и "Боруссией" Дортмунд, французским "Брестом", лондонским "Арсеналом", швейцарским "Янг Бойз" и ПСВ Эйндховен.

Где смотреть матч Болонья – Шахтер

Матч "Болоньи" в Серии А

Эксклюзивные права на показ матчей в Украине принадлежат медиасервису Megogo.

Прогнозы на матч Болонья – Шахтер

Котировки на фаворита безусловно в пользу хозяев. Победа "Болоньи" может увеличить сумму ставки в 1,91 раза. Коэффициент на ничью — 3,55. Победа "Шахтера" — 4,45.

Регламент новой Лиги предусматривает, что восемь первых команд в турнирной таблице напрямую попадают в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в плей-офф 1/8-й. Остальные — выбывают.

В 1/8 финала и на последующих стадиях сохранен прежний формат — все те же двухмачтовые противостояния — пожалуй, сильнейшего клубного турнира.

Напомним, что сборная Украины в Лиге наций проиграла второй матч кряду. После поражения от албанцев "сине-желтые" уступили чехам.

Также сообщалось, что Украина заняла 7 место в общем зачете Паралимпиады-2024.