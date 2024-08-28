"Динамо" зіграло внічию із "Зальцбургом" у матчі плей-оф за Лігу чемпіонів: але далі йдуть австрійці (фото)
У динамівців були можливості забити ще, але вже традиційно підвела реалізація моментів. Володіли м'ячем 61% ігрового часу, подали 16 кутових та завдали 19 ударів по воротах.
Київське "Динамо" припиняє боротьбу за Лігу чемпіонів у плей-офф раунді. Матч у Зальцбурзі завершився з рахунком 1-1. Але через те, що в першій зустрічі кияни поступилися 0:2, в основну сітку оновленої Ліги чемпіонів пройшла австрійська команда.
Футболісти "Зальцбурга" першими відкрили рахунок, помилкою динамівської оборони скористався 18-річний Адам Дагім.
Кияни відігралися через 15 хвилин. Центральний захисник Тарас Михавко видав розкішний пас на Владислава Ваната, який реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером Бласвіхом.
У динамівців були можливості забити ще, але, вже традиційно, підвела реалізація моментів.
В одному з них Микола Шапаренко наприкінці матчу, здавалося, пробивав напевно після паса п'ятою від Ваната, але м'яч пройшов поруч зі штангою.
До всього іншого, варто зазначити, що кияни подали 16 кутових у матчі та нанесли 19 ударів по воротах та 61% часу володіли м'ячем.
Нагадаємо, що перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів букмекери вважали безсумнівним фаворитом протистояння іменованих господарів. На прохід "Динамо" пропонували коефіцієнт — 12.00.
Також повідомлялося, що 26 серпня помер легендарний шведський тренер Свен-Еран Ерікссон, йому було 76 років. Перед матчем Ліги чемпіонів "Зальцбург" — "Динамо" футболісти вшанували пам'ять шведського наставника хвилиною мовчання.