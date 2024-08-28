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Спорт

"Динамо" зіграло внічию із "Зальцбургом" у матчі плей-оф за Лігу чемпіонів: але далі йдуть австрійці (фото)

Микола Шапаренко, ліга чемпіонів, зальцбург динамо
Фото: redbullsalzburg.at | Олександр Тимчик проти Амара Дедича

У динамівців були можливості забити ще, але вже традиційно підвела реалізація моментів. Володіли м'ячем 61% ігрового часу, подали 16 кутових та завдали 19 ударів по воротах.

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Київське "Динамо" припиняє боротьбу за Лігу чемпіонів у плей-офф раунді. Матч у Зальцбурзі завершився з рахунком 1-1. Але через те, що в першій зустрічі кияни поступилися 0:2, в основну сітку оновленої Ліги чемпіонів пройшла австрійська команда.

Футболісти "Зальцбурга" першими відкрили рахунок, помилкою динамівської оборони скористався 18-річний Адам Дагім.

Кияни відігралися через 15 хвилин. Центральний захисник Тарас Михавко видав розкішний пас на Владислава Ваната, який реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером Бласвіхом.

зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, ліга чемпіонів, Fullscreen
Зальцбург Динамо
Микола Шапаренко. зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо Fullscreen
Зальцбург Динамо — Микола Шапаренко в матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Фото: X (Twitter)

У динамівців були можливості забити ще, але, вже традиційно, підвела реалізація моментів.

зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, ліга чемпіонів, Fullscreen
Зальцбург Динамо

В одному з них Микола Шапаренко наприкінці матчу, здавалося, пробивав напевно після паса п'ятою від Ваната, але м'яч пройшов поруч зі штангою.

зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, ліга чемпіонів, Fullscreen
Ред Бул Зальцбург Динамо
зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, ліга чемпіонів, Fullscreen
Зальцбург Динамо
зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, ліга чемпіонів, Fullscreen
Зальцбург Динамо
зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, ліга чемпіонів, Fullscreen
Зальцбург Динамо

До всього іншого, варто зазначити, що кияни подали 16 кутових у матчі та нанесли 19 ударів по воротах та 61% часу володіли м'ячем.

Зальцбург Динамо: статистика: лига чемпионів Fullscreen
Зальцбург Динамо: статистика
зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, ліга чемпіонів, Fullscreen
Зальцбург Динамо
зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, ліга чемпіонів, Fullscreen
Зальцбург Динамо

Нагадаємо, що перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів букмекери вважали безсумнівним фаворитом протистояння іменованих господарів. На прохід "Динамо" пропонували коефіцієнт — 12.00.

Також повідомлялося, що 26 серпня помер легендарний шведський тренер Свен-Еран Ерікссон, йому було 76 років. Перед матчем Ліги чемпіонів "Зальцбург" — "Динамо" футболісти вшанували пам'ять шведського наставника хвилиною мовчання.