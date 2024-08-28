"Динамо" зіграло внічию із "Зальцбургом" у матчі плей-оф за Лігу чемпіонів: але далі йдуть австрійці (фото)

У динамівців були можливості забити ще, але вже традиційно підвела реалізація моментів. Володіли м'ячем 61% ігрового часу, подали 16 кутових та завдали 19 ударів по воротах.

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Київське "Динамо" припиняє боротьбу за Лігу чемпіонів у плей-офф раунді. Матч у Зальцбурзі завершився з рахунком 1-1. Але через те, що в першій зустрічі кияни поступилися 0:2, в основну сітку оновленої Ліги чемпіонів пройшла австрійська команда.

Футболісти "Зальцбурга" першими відкрили рахунок, помилкою динамівської оборони скористався 18-річний Адам Дагім.

Кияни відігралися через 15 хвилин. Центральний захисник Тарас Михавко видав розкішний пас на Владислава Ваната, який реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером Бласвіхом.

Зальцбург Динамо

Зальцбург Динамо — Микола Шапаренко в матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: X (Twitter)

У динамівців були можливості забити ще, але, вже традиційно, підвела реалізація моментів.

Зальцбург Динамо

В одному з них Микола Шапаренко наприкінці матчу, здавалося, пробивав напевно після паса п'ятою від Ваната, але м'яч пройшов поруч зі штангою.

Ред Бул Зальцбург Динамо

Зальцбург Динамо

Зальцбург Динамо

Зальцбург Динамо

До всього іншого, варто зазначити, що кияни подали 16 кутових у матчі та нанесли 19 ударів по воротах та 61% часу володіли м'ячем.

Зальцбург Динамо: статистика

Зальцбург Динамо

Зальцбург Динамо

Нагадаємо, що перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів букмекери вважали безсумнівним фаворитом протистояння іменованих господарів. На прохід "Динамо" пропонували коефіцієнт — 12.00.

Також повідомлялося, що 26 серпня помер легендарний шведський тренер Свен-Еран Ерікссон, йому було 76 років. Перед матчем Ліги чемпіонів "Зальцбург" — "Динамо" футболісти вшанували пам'ять шведського наставника хвилиною мовчання.