"Зальцбург" — "Динамо": де дивитися онлайн і прогноз на матч за вихід у нову Лігу чемпіонів

Плейоф за путівку в Лігу чемпіонів покаже Megogo. Після 2:0 у першій зустрічі букмекери вважають фаворитом "Ред Булл". Але колишні динамівці — Артем Мілевський, Віталій Косовський та інші — вірять у перемогу або хоча б у те, що кияни продемонструють непогану гру.

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27 серпня, у вівторок, київське "Динамо" зіграє в гостьовому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. До гри в Зальцбурзі українські футболісти підходять із відставанням у два м'ячі, які пропустили в першому поєдинку в Любліні. Стартовий свисток у матчі двох других команд України та Австрії пролунає о 22:00 за київським часом.

Фокус веде онлайн-репортаж про матч кваліфікації Ліги чемпіонів Зальцбург Динамо.

Зальцбург – Динамо

Але навіть попри невдалий для киян результат поєдинку "Зальцбург" — "Динамо", єврокубковий сезон все одно продовжиться — хоча вже в турнірі рангом нижче, в Лізі Європи. За вихід же і вісім поєдинків в основній сітці головного європейського клубного турніру (league phase), який раніше називався груповим, "Динамо" теоретично може заробити понад 40 млн євро, згідно з даними УЄФА, які опублікувала іспанська Marca.

Плейоф Ліги "Ред Бул Зальцбург" — "Динамо Київ" відбудеться 27 серпня о 22:00

Пряму трансляцію зустрічі на території України можна буде дивитися на медіаплатформі Megogo — підписка близько 400 грн на місяць.

Букмекери вважають безсумнівним фаворитом господарів Red Bull Arena. Британська контора William Hills пропонує на перемогу "Ред Булла" коефіцієнт 1,5, тоді як на перемогу гостей — 5.00. Нічия — 4,20.

Прогноз букмекерів на кваліфікацію Ліги чемпіонів

Водночас "динамівські серця" налаштовані оптимістично. Експівзахисник киян Віталій Косовський чекає від команди швидкого голу. У коментарі sport.ua він сказав, що швидке взяття воріт австрійців відродить інтригу. Але також відзначив злагоджені дії молодої австрійської команди, гравці якої сильні в індивідуальних дуелях і добре йдуть у пресинг.

Зі свого боку екснападник/плеймейкер "Динамо" Артем Мілевський сказав sport-express.ua, що поставить на перемогу киян і, загалом, з оптимізмом очікує матчу в Зальцбурзі у вівторок. Він згадав про хорошу комплектацію команди перед сезоном, зокрема про те, що до синьо-білих долучився колишній хавбек "Дніпра" Олександр Піхальонок, а ось нападнику команди Владиславу Ванату він хотів би дати кілька порад, але промовчав, яких саме.

Нагадаємо, що букмекери й в першому матчі вважали, що "Ред Булл Зальцбург" — команда сильніша за "Динамо".

Раніше повідомлялося про те, що в першому матчі проти австрійців із "Ред Булл Зальцбурга" кияни мали можливості для взяття воріт, але забракло вправних дій у завершальній стадії.