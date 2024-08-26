"Зальцбург" — "Динамо": где смотреть онлайн и прогноз на матч за выход в новую Лигу чемпионов

Плей-офф за путевку в Лигу чемпионов покажет Megogo. После 2:0 в первой встрече букмекеры считают фаворитом "Ред Булл". Но бывшие динамовцы — Артем Милевский, Виталий Косовский и прочие — верят в победу или хотя бы в то, что киевляне продемонстрируют неплохую игру.

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27 августа, во вторник, киевское "Динамо" сыграет в гостевом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. К игре в Зальцбурге украинские футболисты подходят с отставанием в два мяча, которые пропустили в первом поединке в Люблине. Стартовый свисток в поединке двух вторых команд Украины и Австрии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Фокус ведет онлайн-репортаж о матче квалификации Лиги чемпионов Зальцбург Динамо.

Зальцбург – Динамо,

Но даже несмотря на неудачный для киевлян исход поединка "Зальцбург" – "Динамо", еврокубковый сезон все равно продолжится — хотя уже в турнире рангом ниже, в Лиге Европы. За выход же и восемь поединков в основной сетке главного европейского клубного турнира (league phase), который прежде назывался групповым, "Динамо" теоретически может заработать свыше 40 млн евро, согласно данным УЕФА, которые опубликовала испанская Marca.

Плей-офф Лиги "Ред Бул Зальцбург" - "Динамо Киев" состоится 27 августа в 22:00

Прямую трансляцию встречи на территории Украины можно будет смотреть на медиаплатформе Megogo — подписка около 400 грн в месяц.

"Ред Бул Зальцбург" – "Динамо": на кого поставить?

Букмекеры считают несомненным фаворитом хозяев Red Bull Arena. Британская контора William Hills предлагает на победу "Ред Булла" коэффициент 1,5, тогда как на победу гостей — 5.00. Ничья — 4,20.

Прогноз букмекеров на квалификацию Лиги чемпионов

Вместе с тем "динамовские сердца" настроены оптимистично. Экс-полузащитник киевлян Виталий Косовский ждет от команды быстрого гола. В комментарии sport.ua он сказал, что быстрое взятие ворот австрийцев возродит интригу. Но также отметил слаженные действия молодой австрийской команды, игроки которой сильны в индивидуальных дуэлях и хорошо идут в прессинг.

В свою очередь, экс-нападающий/плеймейкер "Динамо" Артем Милевский сказал sport-express.ua, что поставит на победу киевлян и, в целом, с оптимизмом ожидает матча в Зальцбурге во вторник. Он упомянул о хорошей комплектации команды перед сезоном, среди прочего, о том, что к сине-белым присоединился экс-хавбек "Днепра" Александр Пихаленок, а вот нападающему команды Владиславу Ванату он хотел бы дать несколько советов, но умолчал, каких именно.

Напомним, что букмекеры и в первом матче считали, что "Ред Булл Зальцбург" — команда посильнее "Динамо".

Ранее сообщалось о том, что в первом матче против австрийцев из "Ред Булл Зальцбурга" у киевлян были возможности для взятия ворот, но не хватило умелых действий в завершающей стадии.