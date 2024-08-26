"Зальцбург" — "Динамо": где смотреть онлайн и прогноз на матч за выход в новую Лигу чемпионов
Плей-офф за путевку в Лигу чемпионов покажет Megogo. После 2:0 в первой встрече букмекеры считают фаворитом "Ред Булл". Но бывшие динамовцы — Артем Милевский, Виталий Косовский и прочие — верят в победу или хотя бы в то, что киевляне продемонстрируют неплохую игру.
27 августа, во вторник, киевское "Динамо" сыграет в гостевом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. К игре в Зальцбурге украинские футболисты подходят с отставанием в два мяча, которые пропустили в первом поединке в Люблине. Стартовый свисток в поединке двух вторых команд Украины и Австрии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Фокус ведет онлайн-репортаж о матче квалификации Лиги чемпионов Зальцбург Динамо.
Но даже несмотря на неудачный для киевлян исход поединка "Зальцбург" – "Динамо", еврокубковый сезон все равно продолжится — хотя уже в турнире рангом ниже, в Лиге Европы. За выход же и восемь поединков в основной сетке главного европейского клубного турнира (league phase), который прежде назывался групповым, "Динамо" теоретически может заработать свыше 40 млн евро, согласно данным УЕФА, которые опубликовала испанская Marca.
Прямую трансляцию встречи на территории Украины можно будет смотреть на медиаплатформе Megogo — подписка около 400 грн в месяц.
"Ред Бул Зальцбург" – "Динамо": на кого поставить?
Букмекеры считают несомненным фаворитом хозяев Red Bull Arena. Британская контора William Hills предлагает на победу "Ред Булла" коэффициент 1,5, тогда как на победу гостей — 5.00. Ничья — 4,20.
Вместе с тем "динамовские сердца" настроены оптимистично. Экс-полузащитник киевлян Виталий Косовский ждет от команды быстрого гола. В комментарии sport.ua он сказал, что быстрое взятие ворот австрийцев возродит интригу. Но также отметил слаженные действия молодой австрийской команды, игроки которой сильны в индивидуальных дуэлях и хорошо идут в прессинг.
В свою очередь, экс-нападающий/плеймейкер "Динамо" Артем Милевский сказал sport-express.ua, что поставит на победу киевлян и, в целом, с оптимизмом ожидает матча в Зальцбурге во вторник. Он упомянул о хорошей комплектации команды перед сезоном, среди прочего, о том, что к сине-белым присоединился экс-хавбек "Днепра" Александр Пихаленок, а вот нападающему команды Владиславу Ванату он хотел бы дать несколько советов, но умолчал, каких именно.
Напомним, что букмекеры и в первом матче считали, что "Ред Булл Зальцбург" — команда посильнее "Динамо".
Ранее сообщалось о том, что в первом матче против австрийцев из "Ред Булл Зальцбурга" у киевлян были возможности для взятия ворот, но не хватило умелых действий в завершающей стадии.