"Зальцбург" – "Динамо" — 1:1: детали матча плей-офф за Лигу чемпионов

В концовке матча Николай Шапаренко мог сокращать отставание в счете по итогам двух матчей. Но подвела реализация моментов. Один гол на свой счет все же записал динамовец Владислав Ванат. За Зальцбург отличился 18-летний Адам Дагим.

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Поединок пройдет на "Ред Булл Арене", FOCUS.UA ведет прямой репортаж о матче "Зальцбург" — "Динамо", который начнется в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ЗАЛЬЦБУРГ" "ДИНАМО"

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации

Ответный матч

Первый матч — 0:2

Австрия, Зальцбург, "Ред Булл Арена"

Главный арбитр: Халил Мелер (Турция); VAR: Лука Пайретто (Италия)

"Зальцбург" — "Динамо" (Киев) – 1:1

Послематчевая пресс-конференция Александр Шовковского

Судья дает финальный свисток.

90+. Дубинчак пробивает дальним ударом.

90. Судья добавил 5 минут к матчу. У диамовцев просто не осталось сил на атаки на последних минутах.

80. Каким-то чудом Шапаренко не забивает.

79. Зальцбург уходит в контратаку. Динамовцы отбились.

78. Динамо зарабатывает еще один корнер после розыгрыша штрафного.

74. Шовковский выпускает Брагару.

73. Зальцбург меняет еще двух игроков. Дагим и Биструп ушли, вышли Ратков и Гурна-Дуат.

71. Фол на Шапаренко.

67. Бражко пробилвал левой издали — мяч прошел над перекладиной.

66. После розыгрыша корнера пробивал Шапаренко. Очередной угловой, после которого Денис Попов пробилвал коленом — выше ворот.

66. Очередной, десятый, угловой у ворот Зальцбурга.

60. Ярмоленко забросил на Ваната в штрафную черпачком. Девятый угловой у ворот Зальцбурга.

58. Пихаленок пробилвал издали — удар заблокировали. Угловой.

56. Александр Шовковский призывает команду идти вперед.

55. Бущан успел потушить пожар у своих ворот, вратарь излишне высоко вышел вперед, но успел помешать сопернику.

53. Тарас Михавко вновь начал атаку диагональю на Ярмоленко, тот прострелил в центр вратарсой, но Ванат не успел.

52. Михавко забросил на Ваната — неточно.

48. Зальцбург смотрится лучше в начале второго тайма.

45. Угловой у ворот Динамо.

Киевляне выкладываются на полную, создают активность у ворот австрийцев. Но чтобы сравнять счет по итогам двух матчей во втором тайме понадобится забивать дважды.

У украинской команды выше показатель по владению мячом. 43% на 57%. Обе команды дважды попадали в створ ворот. Неточные удары: 4 к 5 — у Динамо больше.

45. Неплохая атака динамовцев, перепасовка на подступах к штрафной завершилась ударом Ярмоленко. Но вратарь потянул.

35. Владислав Кабаев выиграл стайерский забег у австрийца, вышел практически один на один — но сил на удар не хватило. Угловой разыгран. Зальцбург мяч вынес от ворот.

34. Три защитника Динамо — уже на желтых карточках.

33. Дальний удар от Пихаленка — в нескольких метрах от штанги.

30. Первая желтая карточка. Денис Попов хоккейным приемом едва не вынес Адама Дедича за рекламные щиты. Тут же еще одну желтую получает Тарас Михавко — автор голевой передачи.

29. Ванат забил после блестящего паса Тараса Михавко.

25. Муса Йео получил мяч на левом фланге и пробил — но Бущан вытянул.

21. Динамо сложно выходить из обороны в атаку.

19. Динамо разыграло штрафной. После подачи мяч ушел на угловой.

16. Очередная ошибка защитников Динамо. Муса Йео получил мяч и пробил — неточно.

11. Гол!!! Зальцбург забивает после первого удара по воротам. Зальцбург поймал киевлян на контратаке, и 18-летний Адам Дагим забил свой дебютный мяч.

10. Александр Пихаленок пробил издали — выше ворот.

6. Динамо заработало первый угловой.

4. Дубинчак пробил по воротам неточно после скидки Кабаева.

3. Динамо неплохо смотрится в начале матча.

2. Навес Тымчика справа. Кабаев пытался замкнуть на дальней штанге, но мяч попал в колено.

Матч начался. Динамо атакует сразу же. Кабаев с мячом.

Команды на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

25 МИНУТ ДО МАТЧА. "Динамо" уже удавалось отыгрываться в квалификации Лиги чемпионов после проигранного первого матча. Это случалось дважды. В сезоне 1998/99 проиграли домашний матч пражской "Спарте", ответный минимально выиграли и были удачливее в серии пенальти.

В сезоне 2004/05 после проигрыша на стадионе им. Лобановского 1:2 переиграли на выезде "Трабзонспор" — 2:0.

60 МИНУТ ДО МАТЧА. Состав Динамо:

Состав Зальцбурга:

Состав Зальцбурга:

90 МИНУТ ДО МАТЧА. В составе хозяев есть потери на матч Зальцбург Динамо. Сербский защитник Алекса Терзич получил травму бедра в первом матче и не сможет противостоять Динамо. Не смогут выйти на поле Фернандо (бедро), Дауда Гиндо (плюсневая кость), Такуму Кавамура (колено), Карим Конате (колено) и Леандро Моргалла (бедро). Новое приобретение Бобби Кларк не имеет права участвовать в плей-офф.

Алекса Терзич

1 ЧАС 30 МИНУТ ДО МАТЧА. Кого стоит опасаться в составе Зальцбурга. Клубный сайт redbullsalzburg.at публикует подробную статистику лучших игроков своей команды. Мауриц Кьергор — главный бомбардир Зальцбурга в текущем сезоне. На счету датского полузащитника уже 5 голов. Самсон Байду провел на поле больше всего игрового времени — 630 минут. У хавбека Люки Гура-Дата самый высокий в команде процент выигранных единоборств. У Мусы Йео — 4 голевых передачи.

Зальцбург Динамо

3 ЧАСА ДО МАТЧА. Бывший нападающий "Динамо" Олег Саленко не считает плохим вариантом, если киевляне продолжат выступления в Лиге Европы, а не в главном клубном турнире Европы.

"По моему мнению, вылетать после группового этапа Лиги чемпионов, заняв четвертое место в квартете – не лучший вариант. В крайнем случае сыграем осенью в Лиге Европы. Европы", — сказал он в интервью Footboom.

4 ЧАСА ДО МАТЧА. Бывший замредактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов считает, что в предыдущем матче в на "Арене Люблин" динамовцы могли забить десять мячей.

"Нанесли 11 ударов по воротам вице-чемпиона Австрии — и 10 этих ударов могли стать голами. Десять! Посмотрел данные об xG — показателе, который оценивает вероятность каждого удара стать голевым. Так вот, пять ударов были с коэффициентом выше, чем 0,2 (а это достаточно высокая вероятность гола), еще четыре — между 0,1 и 0,2. И это без учета удара Попова в штангу", — говорится в посте в Telegram-канале.

Футбольный эксперт считает оборона "РБ Зальцбург" "проходная, забить ей можно" и не представляет, что втором матче кряду команда упустит столько же голевых моментов. Вместе с тем он сетует на статистику, которая не в пользу киевлян: еще ни разу в истории динамовцы не проходили дальше после поражения в первом матче 0:2.

"Более того, если киевляне дома проигрывали 0:2, они, как правило, потом проигрывали и в гостях (исключение 0:0 с "Валенсией"), но раньше и "Рейнджерс" киевляне и на выезде никогда не обыгрывали, и не проходили", — уточнил Шахов.

4 ЧАСА ДО МАТЧА. "Динамо" провело тренировку перед матчем. Видео опубликовано на клубном канале "Динамо" в YouTube.

7 ЧАСОВ 30 МИНУТ ДО МАТЧА. Главный тренер "Зальцбурга" Пеп Лейндерс считает, что его команда добьется успеха в предстоящем матче, если забудет результат предыдущего.

"Сейчас 0:0. Мы не должны защищать результат, а делать все, чтобы атаковать", — сказал Лейндерс. Он добавил, что "Зальцбург" попытается прижать динамовцев к своим воротам за счет владения мячом. Нидерландский наставник с нетерпением ждет ответной встречи, а попадание в Лигу чемпионов будет для него большой честью, поскольку "Зальцбург" и так уже зашел достаточно далеко.

Защитник Самсон Байду сказал, что нужно выходить на поле, будто счет после первого матча 0:0, поскольку он уверен, что соперник отдаст все силы для победы.

"Я убежден в одном: хороший футбол начинается с уважения соперника <…> Хорошая игра начинается с соответствующего настроя, мы должны атаковать, играем перед нашими болельщиками дома. Рассматриваем это как новую возможность, показать кто мы. Мы хотим атаковать, контролировать мяч", — сказал Пеп.

"Динамо Киев — это по-настоящему сильная команда, у них много индивидуально сильных и командных исполнителей. Не говорить больше того, что есть, но у них и, правда, хорошая команда. Они не без оснований выбили "Рейнджерс". Поэтому понадобится весь наш арсенал — и в защите, и в атаке, и полная концентрация 95 минут", — отметил тренер.

8 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Виталий Буяльский вне заявки. Главный тренер "Динамо" Киев Александр Шовковский сообщил на предматчевой пресс-конференции, что капитан команды остался дома. Об этом пишет клубный сайт "Динамо" Киев. После матча УПЛ против "Карпат" у него поднялась температура. Другие кадровые потери — отсутствуют Владимир Шепелев и Максим Дячук (перенес операцию после травмы в матче с "Партизаном" и проходит восстановление в Киеве).

Где смотреть Зальцбург Динамо

Права на прямые трансляции обновленной Лиги чемпионов в Украине принадлежат сервису Megogo, который, начиная с плей-офф квалификации, показывает матчи украинских команд.

Сколько заработает Динамо, если пробьется в Лигу

Николай Шапаренко в матче против Зальцбурга

Согласно подсчетам The Scotsman участие в основной сетке Чемпионской лиги может принести клубу около 47 миллионов евро. Авторы Arsenal Insider пишут, что только за участие в главном клубном футбольном турнире Европы каждая из команд получит гарантированные 18,62 млн евро. За каждую победу предусмотрена выплата — 2,8 млн евро, за ничью — 930 тыс. евро. К слову, за проход "Рейнджерс" в предыдущем раунде квалификации украинская команда уже заработала 4,7 млн евро.

Несколько слов о новом формате. К слову, в обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/25 не придется дважды играть с одним и тем же соперником, вместо этого будет по восемь матчей с разными — половина на домашнем стадионе, и половина — на выезде. 36 клубов попадают в основную сетку (Champions League league phase), которая прежде называлась групповым этапом. Таким образом, в отличие от прошлых сезонов дополнительные четыре команды получили возможность сыграть с лучшими командами Старого света.

Прогноз на матч Зальцбург Динамо

Ред бул Зальцбург - Динамо: прогноз

Мнения букмекеров сходятся в том, что домашняя команда — фаворит украино-австрийского противостояния. Британская William Hills победу "Ред Булла" оценивает с коэффициентом 1,5, тогда как, в случае победы динамовцев, сумму ставки можно будет увеличить в пять раз — коэффициент 5.00. Ничья — 4,20.

Несмотря на неблагоприятный прогноз и итог встречи в Люблине, бывший полузащитник киевлян Виталий Косовский ждет, что динамовцы смогут быстро забить в ответном поединке и возродят интригу. Вместе с тем он отдает себе отчет в том, что у соперника качественная игра, с высоким прессингом и подобран состав с соответствующими игровыми навыками. Футболисты австрийской клуба сильны в индивидуальных дуэлях.

Александр Пихеленок

В свою очередь центральный защитник Тарас Михавко обещает подойти к ответному поединку в хорошей форме, а проигрыш в предыдущем матче называет только первым таймом.

К слову, в истории выступлений украинской команды в квалификации Лиги чемпионов уже были победы со счетом 2:0 на выезде после домашних поражений. 25 августа 2004 года киевляне переиграли в гостях в Турции "Трабзонспор" — 2:0. Хотя в Киеве были 1:2.

Зальцбург Динамо рассудит турецкая бригада

Судья Халил Умут Мелер

Судьи из Турции во главе с Халилом Мелером будут работать на встрече вторых по итогам прошлого сезона команд Украины и Австрии. Арбитры на линии — Керем Эрсой и Ибрахим Чаглар Уярджан. Четвертый рефери — Арда Кардешлер. VAR — итальянец Лука Пайретто.

Зальцбург Динамо: вероятные составы

"Зальцбург": Янис Бласвих – Амар Дедич, Камиль Пятковски, Самсон Байду, Алекса Терзич – Макс Бидструп, Люка Гурна-Дуат, Мауриц Кьергор – Нене Доржелес, Мусса Кунфоло Йео, Оскар Глух.

"Динамо": Георгий Бущан – Александр Караваев, Денис Попов, Тарас Михавко, Владислав Дубинчак – Виталий Буяльский, Владимир Бражко, Николай Шапаренко – Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат, Владислав Кабаев.

На польской "Люблин Арене" на прошлой неделе киевляне проиграли австрийцам со счетом 0:2. Тем не менее было немало возможностей размочить счет — подвела неточность в завершающей стадии атак. Несколько раз выходил на ударную позицию Андрей Ярмоленко. Исправить ошибку в обороне мог Денис Попов, пришедший на угловой. Но после его удара мяч попал в штангу.