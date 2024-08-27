"Зальцбург" – "Динамо" - 1:1: деталі матчу плей-офф за Лігу чемпіонів

Київське "Динамо" у вівторок, 27 серпня, спробує відіграти гандикап у два м'ячі в австрійського "Зальцбурга". Матч-відповідь за вихід в основну сітку Ліги чемпіонів відбудеться на виїзді в Австрії.

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Поєдинок пройде на "Ред Булл Арені", FOCUS.UA веде прямий репортаж про матч "Зальцбург" — "Динамо", який розпочнеться о 22:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ЗАЛЬЦБУРГ ДИНАМО

Ліга чемпіонів. Плей-офф кваліфікації

Матч-відповідь

Перший матч — 0:2

Австрія, Зальцбург, "Ред Булл Арена"

Головний арбітр: Халіл Мелер (Туреччина); VAR: Лука Пайретто (Італія)

"Ред Бул Зальцбург" — "Динамо" (Київ) – 1:1

Післяматчева прес-конференція Олександра Шовковського

Суддя дає фінальний свисток.

90+. Дубінчак пробиває далеким ударом.

90. Суддя додав 5 хвилин до матчу. Діамівці просто не мали сил на атаки на останніх хвилинах.

80. Каким-то чудом Шапаренко не забивает.

79. Зальцбург іде у контратаку. Динамівці відбилися.

78. Динамо заробляє ще один корнер після розіграшу штрафного.

74. Шовковський випускає Брагару.

73. Зальцбург змінює ще двох гравців. Дагім і Біструп пішли, вийшли Ратков та Гурна-Дуат.

71. Фол на Шапаренко.

67. Бражко пробивав лівою здалеку — м'яч пройшов над поперечиною.

66. Після розіграшу корнера пробивав Шапаренко. Черговий кутовий, після якого Денис Попов пробивав коліном — вище воріт.

66. Ще один, десятий, кутовий біля воріт Зальцбурга.

60. Ярмоленко черпачком закинув на Ваната у штрафну. Дев'ятий кутовий біля зальцбурзьких воріт.

58. Піхальонок пробивав здалеку — удар заблокували. Кутовий.

56. Олександр Шовковський закликає команду йти вперед.

55. Бущан встиг згасити пожежу біля своїх воріт, воротар зайве високо вийшов уперед, але встиг завадити супернику.

53. Тарас Михавко знову почав атаку діагоналлю на Ярмоленка, той прострілив у центр воротарського майданчика, але Ванат не встиг.

52. Міхавко закинув на Ваната – неточно.

48. Зальцбург виглядає краще на початку другого тайму.

45. Кутовий біля воріт Динамо.

Кияни викладаються на повну, створюють активність біля воріт австрійців. Але, щоб зрівняти рахунок за підсумками двох матчів у другому таймі знадобиться забивати двічі.

В української команди вищий показник із володіння м'ячем. 43% – на 57%. Обидві команди двічі потрапляли у площину воріт. Неточні удари: 4 до 5 — у Динамо більше.

45. Непогана атака динамівців, перепасування на підступах до штрафного майданчика завершилося ударом Ярмоленка. Але воротар потяг.

35. Владислав Кабаєв виграв стаєрський забіг в австрійця, вийшов практично віч-на-віч — але сил на удар не вистачило. Кутовий розіграний. Зальцбург м'яч виніс від воріт.

34. Три захисники Динамо – вже на жовтих картках.

33. Удар від Піхальонка — за кілька метрів від штанги.

30. Перша жовта картка. Денис Попов по-хокейному мало не виніс Адама Дедича за рекламні щити. Одразу ще одну жовту отримує Тарас Міхавко — автор гольової передачі.

29. Ванат забив після блискучого пасу Тараса Михавка.

25. Муса Йео отримав м'яч на лівому фланзі та пробив – але Бущан витяг.

21. Динамо важко виходить з оборони в атаку.

19. Динамо розіграло штрафний. Після подачі м'яч пішов на кутовий.

16. Чергова помилка захисників "Динамо". Муса Єо отримав м'яч і пробив — неточно.

11. Гол! Зальцбург забиває після першого удару по воротах. Зальцбург упіймав киян на контратаці, і 18-річний Адам Дагім забив свій дебютний м'яч.

10. Олександр Пихаленок пробив здалеку — вище воріт.

6. Динамо заробило перший кутовий.

4. Дубінчак пробив по воротах неточно після зкидання Кабаєва.

3. Динамо непогано атакує на початку матчу.

2. Навіс Тимчика з флангу. Кабаєв намагався замкнути на дальній штанзі, але м'яч влучив у коліно.

25 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. "Динамо" вже вдавалося відіграватись у кваліфікації Ліги чемпіонів після програного першого матчу. Це траплялося двічі. У сезоні 1998/99 програли домашній матч празькій "Спарті", у матчі-відповіді мінімально виграли та були щасливішими в серії пенальті.

У сезоні 2004/05 після програшу на стадіоні ім. Лобановського 1:2 переграли на виїзді "Трабзонспор" — 2:0.

60 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Склад Динамо:

Склад Зальцбурга:

Склад Зальцбурга

90 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. У складі господарів є втрати на матч "Зальцбург Динамо". Сербський захисник Алекса Терзич отримав травму стегна у першому матчі та не зможе протистояти Динамо. Не зможуть вийти на поле також: Фернандо (стегно), Дауда Гіндо (плюснова кістка), Такуму Кавамура (коліно), Карім Конате (коліно) та Леандро Моргалла (стегно). Нове придбання Боббі Кларк не має права брати участь у плей-офф.

Алекса Терзич

1 ГОДИНА 30 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Кого варто побоюватись у складі Зальцбурга. Клубний сайт redbullsalzburg.at публікує докладну статистику найкращих гравців своєї команди. Мауріц Кьєргор — головний бомбардир Зальцбурга цього сезону. На рахунку данського півзахисника вже 5 голів. Самсон Байду провів на полі найбільше ігрового часу — 630 хвилин. У хавбека Люкі Гура-Дата найвищий у команді відсоток виграних єдиноборств. У Муси Єо — 4 гольові передачі.

Зальцбург Динамо

3 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Колишній нападник "Динамо" Олег Саленко вважає, що для киян не буде надто поганим варіантом продовжити виступи в Лізі Європи, а не в головному клубному турнірі.

"На мою думку, вилітати після групового етапу Ліги чемпіонів, посівши четверте місце у квартеті — не найкращий варіант. У крайньому разі зіграємо восени в Лізі Європи. Тобто в Австрії треба грати на перемогу, проте не шкодувати, якщо доведеться таки продовжити сезон у Лізі Європи", — сказав він в інтерв'ю Footboom.

4 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Колишній заступник редактора тижневика "Футбол" Андрій Шахов вважає, що у попередньому матчі на "Арені Люблін" динамівці могли забити десять м'ячів.

"Завдали 11 ударів по воротах віцечемпіона Австрії — і 10 цих ударів могли стати голами. Десять! Подивився дані про xG — показник, який оцінює ймовірність кожного удару стати гольовим. Так от, п'ять ударів були з коефіцієнтом вищим, ніж 0,2 (а це досить висока ймовірність гола), ще чотири — між 0,1 і 0,2.

Футбольний експерт називає оборону "РБ Зальцбург" "прохідною, забити їй можна" і не уявляє, що в другому матчі поспіль команда упустить стільки ж гольових моментів. Водночас він приводить статистику, яка не на користь киян: ще жодного разу в історії динамівці не проходили далі після поразки у першому матчі 0:2.

"На додаток, якщо кияни вдома програвали 0:2, вони, як правило, потім програвали й в гостях (виняток 0:0 з "Валенсією"), але раніше і "Рейнджерс" кияни та на виїзді ніколи не обігравали й не проходили" ", — уточнив Шахов.

4 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. "Динамо" провело тренування перед матчем. Відео опубліковано на клубному каналі "Динамо" у YouTube.

7 ГОДИН 30 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Головний тренер "Зальцбурга" Пеп Лейндерс вважає, що його команда досягне успіху в матчі, якщо забуде результат попереднього. Відео з пресконференції опубліковане на сайти клубу redbullsalzburg.at.

"Зараз 0:0. Ми не повинні захищати результат, а робити все, щоб атакувати", — сказав Лейндерс. Він додав, що "Зальцбург" спробує притиснути динамівців до своїх воріт шляхом контролю м'яча. Нідерландський наставник з нетерпінням чекає поєдинку, а потрапляння до Ліги чемпіонів буде для нього великою честю, оскільки "Зальцбург" і так уже зайшов досить далеко.

Захисник Самсон Байду сказав, що потрібно виходити на поле, начебто рахунок після першого матчу 0:0, оскільки він упевнений, що суперник віддасть всі сили.

"Я переконаний в одному: хороший футбол починається з поваги суперника <…> Хороша гра починається з відповідного настрою, ми повинні атакувати, граємо перед нашими вболівальниками вдома. Розглядаємо це як нову можливість показати хто ми. Ми хочемо атакувати, контролювати м'яч", — сказав Пеп.

"Динамо Київ — це по-справжньому сильна команда, у них багато індивідуально сильних і командних виконавців. Не говорити більше, що є, але у них і, правда, хороша команда. Вони не без підстав вибили "Рейнджерс". Тому знадобиться весь наш арсенал — і в захисті, і в атаці, і повна концентрація 95 хвилин", — зазначив тренер.

8 ГОДИННИК ДО МАТЧУ. Віталій Буяльський поза заявкою. Головний тренер "Динамо" Київ Олександр Шовковський повідомив на передматчевій пресконференції, що капітан команди залишився вдома. Про це пише клубний сайт "Динамо" Київ. Після матчу УПЛ проти "Карпат" піднялася температура. Інші кадрові втрати — відсутні Володимир Шепелєв та Максим Дячук (переніс операцію після травми у матчі з "Партизаном" і відбувається відновлення у Києві).

Де дивитися Зальцбург Динамо

Права на прямі трансляції оновленої Ліги чемпіонів в Україні належать сервісу Megogo, який, починаючи з плей-офф кваліфікації, показує матчі українських команд.

Скільки заробить "Динамо", якщо проб'ється до Ліги

Микола Шапаренко в матчі проти Зальцбурга

Згідно з підрахунками The Scotsman участь в основній сітці Чемпіонської ліги може принести клубу близько 47 мільйонів євро. Автори Arsenal Insider пишуть, що тільки за участь у головному клубному футбольному турнірі Європи кожна з команд отримає гарантовані 18,62 млн євро. За кожну перемогу передбачена виплата — 2,8 млн євро, за нічию — 930 тис. євро. До слова, за прохід "Рейнджерс" у попередньому раунді кваліфікації українська команда вже заробила 4,7 млн євро.

Кілька слів про новий формат. До слова, в новій Лізі чемпіонів сезону 2024/25 не доведеться двічі грати з одним і тим самим суперником, замість цього буде по вісім матчів із різними — половина на домашньому стадіоні, і половина — на виїзді. 36 клубів потрапляють в основну сітку (Champions League league phase), яка раніше називалася груповим етапом. Таким чином, на відміну від минулих сезонів додаткові чотири команди отримали можливість зіграти з найкращими командами Старого світу.

Прогноз на матч Зальцбург Динамо

Ред бул Зальцбург — Динамо: прогноз

Думки букмекерів сходяться в тому, що домашня команда — фаворит україно-австрійського протистояння. Британська William Hills перемогу "Ред Булла" оцінює з коефіцієнтом 1,5, тоді як, у разі перемоги динамівців, суму ставки можна буде помножити на п'ять — коефіцієнт 5.00. Нічия — 4,20.

Попри несприятливий прогноз і підсумок зустрічі в Любліні, колишній півзахисник киян Віталій Косовський чекає, що динамівці зможуть швидко забити в матчі-відповіді та відродять інтригу. Водночас він відмічає, що у суперника якісна гра, з високим пресингом і підібраний склад із відповідними ігровими навичками. Футболісти австрійського клубу сильні в індивідуальних дуелях.

Олександр Пихеленок

Зі свого боку центральний захисник Тарас Міхавко обіцяє підійти до поєдинку-відповіді в хорошій формі, а програш у попередньому матчі називає тільки першим таймом.

До слова, в історії виступів української команди у кваліфікації Ліги чемпіонів уже були перемоги з рахунком 2:0 на виїзді після домашніх поразок. 25 серпня 2004 року кияни переграли в гостях у Туреччині "Трабзонспор" — 2:0. Хоча в Києві були 1:2.

Зальцбург Динамо розсудить турецька бригада

Суддя Халіл Умут Мелер

Судді з Туреччини на чолі з Халілом Мелером працюватимуть на зустрічі других за підсумками минулого сезону команд України та Австрії. Арбітри на лінії — Керем Ерсой та Ібрахім Чаглар Уярджан. Четвертий рефері — Арда Кардешлер. VAR — італієць Лука Пайретто.

Зальцбург Динамо: ймовірні склади

"Зальцбург": Яніс Бласвіх — Амар Дедіч, Каміль Пятковскі, Самсон Байду, Алекса Терзич — Макс Бідструп, Люка Гурна-Дуат, Мауріц К'єргор — Нене Доржелес, Мусса Кунфоло Йео, Оскар Глух.

"Динамо": Георгій Бущан — Олександр Караваєв, Денис Попов, Тарас Михавко, Владислав Дубінчак — Віталій Буяльський, Володимир Бражко, Микола Шапаренко — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат, Владислав Кабаєв.

На польській "Люблін Арені" минулого тижня кияни програли австрійцям із рахунком 0:2. Проте було чимало нагод розмочити рахунок — підвела неточність у завершальній стадії атак. Кілька разів виходив на ударну позицію Андрій Ярмоленко. Виправити помилку в обороні міг Денис Попов, який прийшов на кутовий. Але після його удару м'яч влучив у штангу.