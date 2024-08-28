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Спорт

"Динамо" сыграло вничью с "Зальцбургом" в матче плей-офф за Лигу чемпионов: но дальше идут австрийцы (фото)

Николай Шапаренко, лига чемпионов, зальцбург динамо
Фото: redbullsalzburg.at | Александр Тымчик против Амара Дедича

У динамовцев были возможности забить еще, но, уже традиционно, подвела реализация моментов. Владели мячом 61% игрового времени, подали 16 угловых и нанесли 19 ударов по воротам.

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Киевское "Динамо" прекращает борьбу за Лигу чемпионов в плей-офф раунде. Матч в Зальцбурге завершился со счетом 1-1. Но из-за того, что в первой встрече киевляне уступили, в основную сетку обновленной Лиги чемпионов прошла австрийская команда.

Футболисты "Зальцбурга" первыми открыли счет, ошибкой динамовской обороны воспользовался 18-летний Адам Дагим.

Киевляне отыгрались спустя 15 минут. Центральный защитник Тарас Михавко выдал роскошный пас на Владислава Ваната, который реализовал выход один на один с голкипером Бласвихом.

зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, лига чемпионов, Fullscreen
Зальцбург Динамо
Николай Шапаренко. зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо Fullscreen
Зальцбург Динамо — Николай Шапаренко в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Фото: X (Twitter)

У динамовцев были возможности забить еще, но, уже традиционно, подвела реализация моментов.

зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, лига чемпионов, Fullscreen
Зальцбург Динамо

В одном из них Николай Шапаренко в концовке матча, казалось, пробивал наверняка после пятки от Ваната, но мяч прошел рядом со штангой.

зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, лига чемпионов, Fullscreen
Ред Бул Зальцбург Динамо
зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, лига чемпионов, Fullscreen
Зальцбург Динамо
зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, лига чемпионов, Fullscreen
Зальцбург Динамо
зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, лига чемпионов, Fullscreen
Зальцбург Динамо

Ко всему прочему, стоит отметить, что киевляне подали 16 угловых в матче.

зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, лига чемпионов, Fullscreen
Динамо владело мячом 61% игрового времени, подало 16 угловых и нанесло 19 ударов по воротам
зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, лига чемпионов, Fullscreen
Зальцбург Динамо
зальцбург динамо, реб булл зальцбург динамо, лига чемпионов, Fullscreen
Зальцбург Динамо

Напомним, что перед матчем квалификации Лиги чемпионов букмекеры считали несомненным фаворитом противостояния именований хозяев. На проход "Динамо" предлагали коэффициент — 12.00.

Также сообщалось, что 26 августа умер легендарный шведский тренер Свен-Еран Эрикссон, ему было 76 лет. Перед матчем Лиги чемпионов "Зальцбург" — "Динамо" футболисты почтили память шведского наставника минутой молчания.