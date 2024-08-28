"Динамо" сыграло вничью с "Зальцбургом" в матче плей-офф за Лигу чемпионов: но дальше идут австрийцы (фото)
У динамовцев были возможности забить еще, но, уже традиционно, подвела реализация моментов. Владели мячом 61% игрового времени, подали 16 угловых и нанесли 19 ударов по воротам.
Киевское "Динамо" прекращает борьбу за Лигу чемпионов в плей-офф раунде. Матч в Зальцбурге завершился со счетом 1-1. Но из-за того, что в первой встрече киевляне уступили, в основную сетку обновленной Лиги чемпионов прошла австрийская команда.
Футболисты "Зальцбурга" первыми открыли счет, ошибкой динамовской обороны воспользовался 18-летний Адам Дагим.
Киевляне отыгрались спустя 15 минут. Центральный защитник Тарас Михавко выдал роскошный пас на Владислава Ваната, который реализовал выход один на один с голкипером Бласвихом.
У динамовцев были возможности забить еще, но, уже традиционно, подвела реализация моментов.
В одном из них Николай Шапаренко в концовке матча, казалось, пробивал наверняка после пятки от Ваната, но мяч прошел рядом со штангой.
Ко всему прочему, стоит отметить, что киевляне подали 16 угловых в матче.
Напомним, что перед матчем квалификации Лиги чемпионов букмекеры считали несомненным фаворитом противостояния именований хозяев. На проход "Динамо" предлагали коэффициент — 12.00.
Также сообщалось, что 26 августа умер легендарный шведский тренер Свен-Еран Эрикссон, ему было 76 лет. Перед матчем Лиги чемпионов "Зальцбург" — "Динамо" футболисты почтили память шведского наставника минутой молчания.