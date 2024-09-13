"Усі мають мій характер": Кріштіану Роналду відверто розповів про своїх дітей (фото)

У Кріштіану Роналду п'ятеро дітей: двоє — від його подруги Джорджини Родрігес, а також троє від аргентинсько-іспанської моделі, всі вони народилися від сурогатної матері.

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Кріштіану Роналду — португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії в подкасті Rio Ferdinand Presents розповів про своє сімейне життя за межами футболу і про те, як його спортивні якості передалися його дітям.

Легенда Португалії добре відомий своїм прагненням бити рекорди у футболі навіть у віці 39 років. Буквально минулого тижня Роналду став першим гравцем в історії футболу, який забив 900 голів за кар'єру, відзначившись за збірну Португалії в матчі проти Хорватії.

У розмові зі своїм колишнім товаришем по команді "Манчестер Юнайтед" Ріо Фердинандом бомбардир зізнався, що його прагнення до перемог поширилося і на заняття з його п'ятьма дітьми.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес з дітьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

"Я був на Червоному морі кілька днів тому, я щодня граю в падель. Ми з Кріштіану-молодшим злимося, ми не розмовляємо вже два дні, тому що кожен з нас хоче бути переможцем. Я щасливий, навіть маленький Маттео злиться, коли програє, мені це подобається. Це показує, що в нього є індивідуальність.

Серйозно, мої діти, вони такі самі, як я. Я їх не вчу, але вони бачать на своєму прикладі. Вони в чомусь однакові, тому навіть зі своїми дітьми я змагаюся, я завжди хочу перемогти. Я нічого не даю просто так", — поділився зірка футболу.

У Роналду двоє дітей від його подруги Джорджини Родрігес, а також троє від аргентинсько-іспанської моделі, всі вони народилися від сурогатної матері.

Кріштіану Роналду зі своєю сім'єю Фото: instagram.com/georginagio

Його старший син, Кріштіану-молодший, намагається піти по стопах легендарного форварда і зараз грає за молодіжну команду саудівського клубу "Аль-Наср", в той час як Роналду продовжує грати за основну команду. 14-річний Кріштіану-молодший слідував за своїм батьком скрізь, де б той не грав, виступаючи як за "Ювентус", так і за "Манчестер Юнайтед". Але, попри успіхи сина в цьому виді спорту, Роналду зізнався, що намагається не вимагати занадто багато від талановитого юнака.

"Якщо він не стане гравцем, можливо, знайде іншу роботу, але я завжди буду його підтримувати. Ми не можемо тиснути на наших синів, тому що ми знамениті", — сказав на закінчення розмови Кріштіану.

Нагадаємо, 21 червня наречена Кріштіану Роналду показала всіх його дітей. Джорджина Родрігес народила спортсмену двох доньок. Ще троє дітей з'явилися на світ до їхнього союзу.