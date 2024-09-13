"Все имеют мой характер": Криштиану Роналду откровенно рассказал о своих детях (фото)

У Криштиану Роналду пятеро детей: двое — от его подруги Джорджии Родригес, а также трое детей от аргентинско-испанской модели, все они родились от суррогатной матери.

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Криштиану Роналду — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии в подкасте Rio Ferdinand Presents рассказал о своей семейной жизни за пределами футбола и о том, как его спортивные качества передались его детям.

Легенда Португалии хорошо известен своим стремлением бить рекорды в футболе, даже в возрасте 39 лет. Буквально на прошлой неделе Роналду стал первым игроком в истории футбола, забившим 900 голов за карьеру, забив гол за сборную Португалии в матче против Хорватии.

В разговоре со своим бывшим товарищем по команде "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинандом бомбардир признался, что его стремление к победам распространилось и на занятия с его пятью детьми.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

"Я был на Красном море пару дней назад, я каждый день играю в падель. Мы с Криштиану-младшим злимся, мы не разговариваем уже два дня, потому что каждый их нас хочет быть победителем. Я счастлив, даже маленький Маттео злится, когда проигрывает, мне это нравится. Это показывает, что у него есть индивидуальность.

Серьезно, мои дети, они такие же, как я. Я их не учу, но они видят на своем примере. Они в чем-то одинаковы, поэтому даже со своими детьми я соревнуюсь, я всегда хочу победить. Я ничего не даю просто так", — поделился звезда футбола.

У Роналду двое детей от его подруги Джорджии Родригес, а также трое детей от аргентинско-испанской модели, все они родились от суррогатной матери.

Криштиану Роналду со своей семьей Фото: instagram.com/georginagio

Его старший сын, Криштиану-младший, пытается пойти по стопам легендарного форварда и в настоящее время играет за молодежную команду саудовского клуба "Аль-Наср", в то время как Роналду продолжает играть за основную команду. 14-летний Криштиану-младший следовал за своим отцом везде, где бы тот ни играл, выступая как "Ювентус", так и "Манчестер Юнайтед". Но, несмотря на успехи сына в этом виде спорта, Роналду признался, что старается не требовать слишком многого от талантливого юноши.

"Если он не станет игроком, возможно, найдет другую работу, но я всегда буду его поддерживать. Мы не можем давить на наших сыновей, потому что мы знамениты", — сказал в заключение разговора Криштиану.

Напомним, 21 июня невеста Криштиану Роналду показала всех его детей. Джорджина Родригес родила спортсмену двух дочерей. Еще трое появились на свет до их союза.