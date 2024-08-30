Криштиану Роналду вышел на публику с невестой (фото)
Спортсмена признали лучшим бомбардиром всех времен. Его поддержала возлюбленная и мама его детей Джорджина Родригес.
39-летний португальский футболист Криштиану Роналду получил престижную награду в Монте-Карло, Монако. Снимками он поделился в соцсетях.
Звездный спортсмен получил награду от УЕФА, которая признала Роналду лучшим бомбардиром всех времен.
"Имею честь получить эту награду от @championsleague за то, что лучший бомбардир конкурса всех времен. Благодарен за всю поддержку на этом пути! Спасибо!" — написал Роналду, который за 183 игры забил 140 голов.
К Криштиану на публике присоединилась его невеста, 30-летняя испанская модель Джорджина Родригес.
"Поздравляю лучшего бомбардира в истории #championsleague @cristiano. Ты заслуживаешь лучшего в мире, моя любовь. Мы тебя любим", — написала Джорджина.
На публике модель появилась в белом мини-платье и туфлях в тон. К образу она добавила роскошное колье, серьги и браслеты.
О романе Роналду и Родригес стало известно в 2016 году. Пара познакомилась, когда женщина работала в магазине Gucci в Мадриде. Сейчас вся семья Роналду живет в Саудовской Аравии, где тот играет за ФК "Аль-Насср". Джорджина родила ему двух дочерей — Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, сын Матео и дочь Ева.
Напомним, Джорджина Родригес показала меньшую дочь от Криштиану Роналду.
Ранее Фокус писал об отдыхе Криштиану Роналду и его невесты в Мадриде.