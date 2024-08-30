Криштиану Роналду вышел на публику с невестой (фото)

Спортсмена признали лучшим бомбардиром всех времен. Его поддержала возлюбленная и мама его детей Джорджина Родригес.

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39-летний португальский футболист Криштиану Роналду получил престижную награду в Монте-Карло, Монако. Снимками он поделился в соцсетях.

Звездный спортсмен получил награду от УЕФА, которая признала Роналду лучшим бомбардиром всех времен.

"Имею честь получить эту награду от @championsleague за то, что лучший бомбардир конкурса всех времен. Благодарен за всю поддержку на этом пути! Спасибо!" — написал Роналду, который за 183 игры забил 140 голов.

Криштиану Роналду в Монте-Карло

К Криштиану на публике присоединилась его невеста, 30-летняя испанская модель Джорджина Родригес.

"Поздравляю лучшего бомбардира в истории #championsleague @cristiano. Ты заслуживаешь лучшего в мире, моя любовь. Мы тебя любим", — написала Джорджина.

На публике модель появилась в белом мини-платье и туфлях в тон. К образу она добавила роскошное колье, серьги и браслеты.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

О романе Роналду и Родригес стало известно в 2016 году. Пара познакомилась, когда женщина работала в магазине Gucci в Мадриде. Сейчас вся семья Роналду живет в Саудовской Аравии, где тот играет за ФК "Аль-Насср". Джорджина родила ему двух дочерей — Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, сын Матео и дочь Ева.

Напомним, Джорджина Родригес показала меньшую дочь от Криштиану Роналду.

Ранее Фокус писал об отдыхе Криштиану Роналду и его невесты в Мадриде.