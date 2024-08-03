Криштиану Роналду и его невеста провели время в особенном для них городе (фото)

Знаменитости отдохнули в столице Испании. Именно здесь они познакомились в 2016 году.

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30-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала кадры отдыха со своим женихом, 39-летним португальским футболистом Криштиану Роналду. Фото звезда соцсетей опубликовала в Instagram.

Влюбленные прилетели в столицу Испании. Этот город является особенным для Джорджины и Криштиану, ведь именно здесь они познакомились, когда девушка работала в магазине Gucci.

Этим же летом они провели время вдвоем. Пара каталась в авто по ночному городу. Они отдыхали у бассейна и не забывали о спорте, занимаясь бегом. А на последнем кадре появились дети португальского футболиста — семилетний Матео и двухлетняя Белла Эсмеральда.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

В 2017 году Джорджина родила избраннику дочь Алану Мартину. Весной 2022 года на свет появилась Белла Эсмеральда. Также пара воспитывает наследников футболиста от суррогатной матери, Еву и Матео, и первенца спортсмена Криштиану-младшего.

Недавно Роналду спровоцировал слухи о женитьбе на маме своих детей.

Криштиану Роналду с семьей Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

"Когда я не тренируюсь в клубе, мне нравится делать это со своей женой дома", — сказал португалец, заставив своих фанатов размышлять, действительно ли они с Джорджиной уже поженились.

Сейчас семья спортсмена живет в Саудовской Аравии, где Роналду играет за ФК "Аль-Насср".

Напомним, Джорджина Родригес продемонстрировала фигуру в купальнике.

Также Фокус писал о дне рождения первенца Роналду.