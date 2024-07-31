Криштиану Роналду спровоцировал слухи о женитьбе (видео)

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются с 2017 года. Они воспитывают двух общих дочерей и детей спортсмена от предыдущих союзов.

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39-летний португальский футболист Криштиану Роналду спровоцировал слухи о женитьбе. Звезда футбола назвал свою девушку, 30-летнюю испанскую модель Джорджину Родригес, "женой" во время нового домашнего видео тренировки для фитнес-бренда Whoop.

"Самое главное то, что это не то, что ты делаешь, это то, что ты должен делать. Когда я не тренируюсь в клубе, мне нравится делать это со своей женой дома", — сказал футболист в видео, опубликованном в Instagram.

"Я могу толкнуть ее, и она может толкнуть меня тоже", — добавил Криштиану.

Представитель португальского спортсмена сказал Page Six: "Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что Криштиану женился на Джорджине. Я просто не знаю".

Криштиану Роналду

Впрочем, пользователи сети начали активно спрашивать, действительно ли пара официально закрепила свой союз.

"Он сказал "мою жену"? Они теперь тайно женаты?", "Жена??", "Он сказал "моя жена" ола-лааа", — пишут фанаты спортсмена.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес начали встречаться в 2017 году после встречи в мадридском магазине Gucci, где она работала.

За эти годы романа модель родила спортсмену двух дочерей — Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Также у Роналду есть двое детей от суррогатной матери, Ева и Матео, и первенец Криштиану-младший от неизвестной женщины.

Криштиану Роналду с семьей Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Во время родов Родригес в 2022 году брат-близнец Беллы Эйнджел умер.

Напомним, Джорджина Родригес продемонстрировала фигуру в купальнике.

Также Фокус писал о фото всех детей Криштиану Роналду.