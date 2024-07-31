Криштиану Роналду спровоцировал слухи о женитьбе (видео)
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются с 2017 года. Они воспитывают двух общих дочерей и детей спортсмена от предыдущих союзов.
39-летний португальский футболист Криштиану Роналду спровоцировал слухи о женитьбе. Звезда футбола назвал свою девушку, 30-летнюю испанскую модель Джорджину Родригес, "женой" во время нового домашнего видео тренировки для фитнес-бренда Whoop.
"Самое главное то, что это не то, что ты делаешь, это то, что ты должен делать. Когда я не тренируюсь в клубе, мне нравится делать это со своей женой дома", — сказал футболист в видео, опубликованном в Instagram.
"Я могу толкнуть ее, и она может толкнуть меня тоже", — добавил Криштиану.
Представитель португальского спортсмена сказал Page Six: "Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что Криштиану женился на Джорджине. Я просто не знаю".
Впрочем, пользователи сети начали активно спрашивать, действительно ли пара официально закрепила свой союз.
"Он сказал "мою жену"? Они теперь тайно женаты?", "Жена??", "Он сказал "моя жена" ола-лааа", — пишут фанаты спортсмена.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес начали встречаться в 2017 году после встречи в мадридском магазине Gucci, где она работала.
За эти годы романа модель родила спортсмену двух дочерей — Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Также у Роналду есть двое детей от суррогатной матери, Ева и Матео, и первенец Криштиану-младший от неизвестной женщины.
Во время родов Родригес в 2022 году брат-близнец Беллы Эйнджел умер.
Напомним, Джорджина Родригес продемонстрировала фигуру в купальнике.
Также Фокус писал о фото всех детей Криштиану Роналду.