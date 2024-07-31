Кріштіану Роналду спровокував чутки про одруження (відео)

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес зустрічаються з 2017 року. Вони виховують двох спільних доньок та дітей спортсмена від попередніх союзів.

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39-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду спровокував чутки про одруження. Зірка футболу назвав свою дівчину, 30-річну іспанську модель Джорджину Родрігес, "дружиною" під час нового домашнього відео тренування для фітнес-бренду Whoop.

"Найголовніше те, що це не те, що ти робиш, це те, що ти повинен робити. Коли я не тренуюся в клубі, мені подобається робити це зі своєю дружиною вдома", – сказав футболіст у відео, опублікованому в Instagram.

"Я можу штовхнути її, і вона може штовхнути мене теж", — додав Кріштіану.

Представник португальського спортсмена сказав Page Six: "Наразі я не можу ні підтвердити, ні спростувати, що Кріштіану одружився з Джорджиною. Я просто не знаю".

Кріштіану Роналду

Втім, користувачі мережі почали активно запитувати, чи справді пара офіційно закріпила свій союз.

"Він сказав "мою дружину"? Вони тепер таємно одружені?", "Дружина??", "Він сказав "моя дружина" ола-лааа", — пишуть фанати спортсмена.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес почали зустрічатися у 2017 році після зустрічі в мадридському магазині Gucci, де вона працювала.

За ці роки роману модель народила спортсмену двох доньок — Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Також у Роналду є двоє дітей від сурогатної матері, Єва та Матео, та первісток Кріштіану-молодший від невідомої жінки.

Кріштіану Роналду з родиною Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Під час пологів Родрігес у 2022 році брат-близнюк Белли Ейнджел помер.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес продемонструвала фігуру в купальнику.

Також Фокус писав про фото всіх дітей Кріштіану Роналду.