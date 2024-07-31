Кріштіану Роналду спровокував чутки про одруження (відео)
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес зустрічаються з 2017 року. Вони виховують двох спільних доньок та дітей спортсмена від попередніх союзів.
39-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду спровокував чутки про одруження. Зірка футболу назвав свою дівчину, 30-річну іспанську модель Джорджину Родрігес, "дружиною" під час нового домашнього відео тренування для фітнес-бренду Whoop.
"Найголовніше те, що це не те, що ти робиш, це те, що ти повинен робити. Коли я не тренуюся в клубі, мені подобається робити це зі своєю дружиною вдома", – сказав футболіст у відео, опублікованому в Instagram.
"Я можу штовхнути її, і вона може штовхнути мене теж", — додав Кріштіану.
Представник португальського спортсмена сказав Page Six: "Наразі я не можу ні підтвердити, ні спростувати, що Кріштіану одружився з Джорджиною. Я просто не знаю".
Втім, користувачі мережі почали активно запитувати, чи справді пара офіційно закріпила свій союз.
"Він сказав "мою дружину"? Вони тепер таємно одружені?", "Дружина??", "Він сказав "моя дружина" ола-лааа", — пишуть фанати спортсмена.
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес почали зустрічатися у 2017 році після зустрічі в мадридському магазині Gucci, де вона працювала.
За ці роки роману модель народила спортсмену двох доньок — Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Також у Роналду є двоє дітей від сурогатної матері, Єва та Матео, та первісток Кріштіану-молодший від невідомої жінки.
Під час пологів Родрігес у 2022 році брат-близнюк Белли Ейнджел помер.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес продемонструвала фігуру в купальнику.
Також Фокус писав про фото всіх дітей Кріштіану Роналду.