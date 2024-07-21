Наречена Кріштіану Роналду показала всіх його дітей (фото)

Джорджина Родрігес народила спортсмену двох доньок. Ще троє зʼявилися на світ до їхнього союзу.

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30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала всіх дітей свого коханого, 39-річного футболіста Кріштіану Роналду. Сімейні кадри знаменитість опублікувала в Instagram.

Традиційно родина зіркового спортсмена відпочиває біля моря. На свіжих літніх кадрах Джорджина тримала їхню спільну доньку Беллу Есмеральду, яка народилася навесні 2022 року. Також у пари є спадкоємиця Алана Мартіна, якій за кілька місяців виповниться 7 років.

До союзу із Джорджиною в Роналду народився син Кріштіану-молодший, персону матері якого футболіст ретельно приховує. Ходять чутки, що він заплатив жінці, аби та зникла із життя своєї дитини. Наразі юнаку вже 14 років. Він "доганяє" батька за зростом.

Кріштіану Роналду з нареченою та дітьми Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Також на фото зʼявилися близнюки Єва та Матео, які нещодавно відзначили 7-й день народження. Вони народилися від сурогатної матері.

Тепер уся родина Роналду живе в Саудівській Аравії, де спортсмен грає за ФК "Аль-Насср".

"Я люблю Саудівську Аравію та її добрих людей… Відчуваю, ніби живу в казці", — говорила кохана футболіста.

Джорджина Родрігес

Про романтичні стосунки португальця та його обраниці стало відомо у 2016 році. Пара познайомилася, коли Джорджина працювала в магазині Gucci в Мадриді.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес продемонструвала фігуру в яскравому купальнику.

Також Фокус писав про втрату сина Кріштіану Роналду.