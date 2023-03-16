Джорджина Родрігес розповіла про переживання після втрати сина від Кріштіану Роналду

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду оголосили в квітні минулого року, що один із їхніх новонароджених близнюків помер.

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29-річна іспанська модель Джорджіна Родрігес у трейлері до другого сезону свого реаліті-шоу Netflix "Я — Джорджина" відверто розповідає про злети та падіння свого життя за останній рік. Про це пише People.

Родрігес і португальський футболіст Кріштіану Роналду мають спільних дітей — 10-місячну доньку Беллу Есмеральду і 5-річну Алану.

"Понад 40 мільйонів людей стежать за мною, але ніхто не знає, що я насправді відчуваю", — починає вона говорити в трейлері, коли програється монтаж її модельних виступів та професійних виступів.

Потім Родрігес сидить на самоті біля води і каже: "Цього року у мене був найкращий і найгірший момент у моєму житті одночасно".

У квітні минулого року Роналду, який також є батьком близнюків Єви Марії та Матео, а також Кріштіану-молодшого, поділився новиною про смерть близнюка їхньої маленької дочки.

"З глибоким сумом ми повинні повідомити, що наше маля померло. Це найбільший біль, який можуть зазнати батьки. Тільки народження нашої дівчинки дає нам сили прожити цей момент з надією та щастям", — написав футболіст.

У трейлері Родрігес продовжує: "Життя тяжке. Життя продовжується. У мене є причини рухатися далі і бути сильною".

Потім модель дякує коханому за те, як він "справді надихнув мене" повернутися у світ після тяжкої втрати.

"Мій пріоритет зараз — це моя сім'я і мої діти. Я така щаслива і вдячна", — підсумувала Джорджина.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми

Незважаючи на те, що про романтичні стосунки зіркової пари відомо з 2016 року і вони стали батьками двох спільних дітей, офіційний шлюб пара укладати не поспішає.

Нагадаємо, що Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду живуть разом у Саудівській Аравії, незважаючи на місцеві закони.

Також Фокус писав про розкішний літак за 60 млн доларів, у якому Роналду з родиною відлетів до Саудівської Аравії.