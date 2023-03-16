Джорджина Родригес рассказала о переживаниях после потери сына от Криштиану Роналду

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду объявили в апреле прошлого года, что один из их новорожденных близнецов умер.

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29-летняя испанская модель Джорджина Родригес в трейлере ко второму сезону своего реалити-шоу Netflix "Я — Джорджина" откровенно рассказывает о взлетах и падениях своей жизни за последний год. Об этом пишет People.

У Родригес и португальского футболиста Криштиану Роналду есть общие дети — 10-месячная дочь Белла Эсмеральда и 5-летняя Алана.

"Более 40 миллионов человек следят за мной, но никто не знает, что я на самом деле чувствую", — начинает она говорить в трейлере, когда проигрывается монтаж ее модельных выступлений и профессиональных выступлений.

Затем Родригес сидит в одиночестве у воды и говорит: "В этом году у меня был лучший и худший момент в моей жизни одновременно".

В апреле прошлого года Роналду, который также является отцом близнецов Евы Марии и Матео, а также Криштиану-младшего, поделился душераздирающей новостью о смерти близнеца их маленькой дочери.

"С глубочайшей грустью мы должны сообщить, что наш малыш скончался. Это величайшая боль, которую могут испытать родители. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем", — написал футболист.

В трейлере Родригес продолжает: "Жизнь тяжела. Жизнь продолжается. У меня есть причины двигаться дальше и быть сильной".

Затем модель благодарит возлюбленного за то, как он "действительно вдохновил меня" вернуться в мир после тяжелой потери.

"Мой приоритет сейчас — это моя семья и мои дети. Я так счастлива и благодарна", — подытожила Джорджина.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми

Несмотря на то, что о романтических отношениях звездной пары известно с 2016 года и они стали родителями двух общих детей, официальный брак пара заключать не спешит.

Напомним, что Джорджина Родригес и Криштиану Роналду живут вместе в Саудовской Аравии, несмотря на местные законы.

Также Фокус писал о роскошном самолете за 60 млн долларов, в котором Роналду с семьей улетел в Саудовскую Аравию.