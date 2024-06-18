"Я люблю тебя": невеста Криштиану Роналду трогательно поздравила его сына
Первенцу португальского футболиста накануне исполнилось 14 лет. Он получил недешевый подарок от невесты папы.
Испанская модель Джорджина Родригес трогательно поздравила с днем рождения старшего сына Криштиану Роналду. Снимками с именинником звезда соцсетей поделилась в Instagram.
Криштиану-младшему накануне исполнилось 14 лет.
"С днем рождения моего большого мальчика. Я люблю тебя до Луны и обратно", — написала невеста Роналду.
На первом кадре Джорджина предстала с именинником во время отдыха в воде. Судя по всему, несколько лет назад.
А на втором видео Криштиану-младший получил подарок и поздравления от возлюбленной папы и маленьких сестричек. Родригес вручила первенцу Роналду чемодан Louis Vuitton и нежно обняла его. К поздравлениям также присоединилась маленькая Белла Эсмеральда, обняв старшего братика.
Впоследствии семья собралась за праздничным столом. Джорджина вынесла торт с зажженными свечами, которые именинник задул.
Криштиану-младший стал первым ребенком португальского футболиста. Персона его матери до сих пор остается загадкой. Впоследствии у Роналду родились близнецы Ева и Матео от суррогатной матери. А в союзе с Джорджиной на свет появились Алана Мартина и Белла Эсмеральда.
Сейчас семья спортсмена живет в Саудовской Аравии, где Роналду играет за ФК "Аль-Насср".
Напомним, Криштиану Роналду поздравил сына с 14-летием.
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