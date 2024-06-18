"Я люблю тебя": невеста Криштиану Роналду трогательно поздравила его сына

Первенцу португальского футболиста накануне исполнилось 14 лет. Он получил недешевый подарок от невесты папы.

Испанская модель Джорджина Родригес трогательно поздравила с днем рождения старшего сына Криштиану Роналду. Снимками с именинником звезда соцсетей поделилась в Instagram.

Криштиану-младшему накануне исполнилось 14 лет.

"С днем рождения моего большого мальчика. Я люблю тебя до Луны и обратно", — написала невеста Роналду.

На первом кадре Джорджина предстала с именинником во время отдыха в воде. Судя по всему, несколько лет назад.

А на втором видео Криштиану-младший получил подарок и поздравления от возлюбленной папы и маленьких сестричек. Родригес вручила первенцу Роналду чемодан Louis Vuitton и нежно обняла его. К поздравлениям также присоединилась маленькая Белла Эсмеральда, обняв старшего братика.

Впоследствии семья собралась за праздничным столом. Джорджина вынесла торт с зажженными свечами, которые именинник задул.

Джорджина Родригес с сыном Криштиану Роналду

Криштиану-младший стал первым ребенком португальского футболиста. Персона его матери до сих пор остается загадкой. Впоследствии у Роналду родились близнецы Ева и Матео от суррогатной матери. А в союзе с Джорджиной на свет появились Алана Мартина и Белла Эсмеральда.

Сейчас семья спортсмена живет в Саудовской Аравии, где Роналду играет за ФК "Аль-Насср".

Криштиану Роналду с родными Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Напомним, Криштиану Роналду поздравил сына с 14-летием.

Также Фокус писал об отдыхе Джорджины Родригес в ярком купальнике.