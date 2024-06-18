"Я люблю тебе": наречена Кріштіану Роналду зворушливо привітала його сина

Первістку португальського футболіста напередодні виповнилося 14 років. Він отримав недешевий подарунок від нареченої тата.

Іспанська модель Джорджина Родрігес зворушливо привітала з днем народження старшого сина Кріштіану Роналду. Знімками з іменинником зірка соцмереж поділилася в Instagram.

Кріштіану-молодшому напередодні виповнилося 14 років.

"З днем народження мого великого хлопчика. Я люблю тебе до Місяця і назад", — написала наречена Роналду.

На першому кадрі Джорджина постала з іменинником під час відпочинку у воді. Судячи з усього, кілька років тому.

А на другому відео Кріштіану-молодший отримав подарунок та привітання від коханої тата та маленьких сестричок. Родрігес вручила первістку Роналду валізу Louis Vuitton та ніжно обійняла його. До привітань також приєдналася маленька Белла Есмеральда, обійнявши старшого братика.

Згодом родина зібралася за святковим столом. Джорджина винесла торт із запаленими свічками, які іменинник задув.

Джорджина Родрігес із сином Кріштіану Роналду

Кріштіану-молодший став першою дитиною португальського футболіста. Персона його матері досі залишається загадкою. Згодом у Роналду народилися близнюки Єва та Матео від сурогатної матері. А в союзі з Джорджиною на світ зʼявилися Алана Мартіна та Белла Есмеральда.

Наразі родина спортсмена живе в Саудівській Аравії, де Роналду грає за ФК "Аль-Насср".

Кріштіану Роналду з рідними Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Нагадаємо, Кріштіану Роналду привітав сина з 14-річчям.

Також Фокус писав про відпочинок Джорджини Родрігес у яскравому купальнику.