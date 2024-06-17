"Не можу повірити": Кріштіану Роналду показав сина, який підріс (фото)

Кріштіану-молодшому виповнилося 14 років. Хлопець став першою дитиною футболіста.

39-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду привітав старшого сина з 14-м днем народження. Знімком іменинника спортсмен поділився в Instagram.

"Не можу повірити, що тобі 14, час летить. Вітаю, мій партнере! Тато тебе дуже любить", — написав Роналду.

Кріштіану-молодший позував на фото біля зіркового батька, який традиційно постав у Gucci. Тим часом іменинник приміряв синю футболку зі срібним ланцюжком.

Народження первістка Кріштіану Роналду досі залишається таємницею, адже спортсмен не розкриває персону матері іменинника. Ходили чутки, начебто він заплатив жінці, аби та зникла із життя сина.

Кріштіану Роналду із сином

Після Кріштіану-молодшого в португальського футболіста народилися близнюки Єва та Матео від сурогатної матері, яким нещодавно виповнилося по 7 років. А наречена Роналду Джорджина Родрігес народила йому двох доньок — Алану Мартіну та Беллу Есмеральду. Остання зʼявилася на світ у квітні 2022 року. Тоді під час пологів її братик Ейнджел помер.

Джорджина Родрігес з дітьми Кріштіану Роналду

Про стосунки багатодітного батька та його дівчини стало відомо у 2016 році. Пара познайомилася, коли Родрігес працювала в магазині Gucci в Мадриді. Наразі вся родина Кріштіану Роналду живе в Саудівській Аравії, де він грає за ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, Джорджина Родрігес продемонструвала фігуру в купальнику.

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