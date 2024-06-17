"Не могу поверить": Криштиану Роналду показал подросшего сына (фото)

Криштиану-младшему исполнилось 14 лет. Юноша стал первым ребенком футболиста.

39-летний португальский футболист Криштиану Роналду поздравил старшего сына с 14-м днем рождения. Снимком именинника спортсмен поделился в Instagram.

"Не могу поверить, что тебе 14, время летит. Поздравляю, мой партнер! Папа тебя очень любит", — написал Роналду.

Криштиану-младший позировал на фото возле звездного отца, который традиционно предстал в Gucci. Тем временем именинник примерил синюю футболку с серебряной цепочкой.

Рождение первенца Криштиану Роналду до сих пор остается тайной, ведь спортсмен не раскрывает персону матери именинника. Ходили слухи, будто он заплатил женщине, чтобы та исчезла из жизни сына.

Криштиану Роналду с сыном

После Криштиану-младшего у португальского футболиста родились близнецы Ева и Матео от суррогатной матери, которым недавно исполнилось по 7 лет. А невеста Роналду Джорджина Родригес родила ему двух дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Последняя появилась на свет в апреле 2022 года. Тогда во время родов ее братик Эйнджел умер.

Джорджина Родригес с детьми Криштиану Роналду

Об отношениях многодетного отца и его девушки стало известно в 2016 году. Пара познакомилась, когда Родригес работала в магазине Gucci в Мадриде. Сейчас вся семья Криштиану Роналду живет в Саудовской Аравии, где он играет за ФК "Аль-Насср".

Напомним, Джорджина Родригес продемонстрировала фигуру в купальнике.

Также Фокус писал о дне рождения маленькой Беллы Эсмеральды.