Криштиану Роналду поздравил своих близнецов с днем рождения (фото)

Ева и Матео родились в 2017 году. Дети появились на свет от суррогатной матери.

39-летний португальский футболист Криштиану Роналду поздравил своих близнецов с 7-летием. Праздничным фото многодетный отец поделился в Instagram.

"Семья прежде всего", — отметил звездный спортсмен.

На новом кадре позировали сам Роналду, его 30-летняя невеста Джорджина Родригес и пятеро детей футболиста: Криштиану-младший, Ева, Матео, Алана Мартина и Белла Эсмеральда.

Еве и Матео накануне исполнилось 7 лет. По этому поводу каждому имениннику представили праздничный торт со свечой в виде цифры 7.

Близнецы появились на свет с помощью суррогатной матери в 2017 году. Тогда же родился первый совместный ребенок Роналду и его невесты — Алана Мартина.

Криштиану Роналду с семьей

Первенец спортсмена родился от неизвестной женщины, персону которой Роналду до сих пор скрывает. Ходили слухи, что он заплатил матери Криштиану-младшего, чтобы та исчезла из его жизни.

В 2022 году родился самый маленький ребенок футболиста — Белла Эсмеральда. Девочке недавно исполнилось 2 года. Однако во время родов умер ее братик Эйнджел, поэтому радостный для Криштиану и Джорджины день одновременно стал трагическим.

Криштиану Роналду с семьей Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Об отношениях спортсмена и его избранницы стало известно в 2016 году. Пара познакомилась, когда Джорджина работала в магазине Gucci в Мадриде. Сейчас вся семья Криштиану Роналду живет в Саудовской Аравии, где он играет за ФК "Аль-Насср".

Напомним, Джорджина Родригес продемонстрировала фигуру в ярком купальнике.

Также Фокус писал о маме Криштиану Роналду.