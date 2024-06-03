Криштиану Роналду показал на одном кадре всех своих детей (фото)

У спортсмена подрастают пятеро наследников. Двое из них родились в союзе Роналду и его невесты Джорджины Родригес.

39-летний португальский футболист Криштиану Роналду показал на фото всех своих детей. Семейным кадром звездный спортсмен поделился в Instagram.

На снимке с отдыха предстали все наследники Роналду и его 30-летняя невеста, испанская модель Джорджина Родригес. Звезда соцсетей держала на руках Еву, пока дочь Алана Мартина стояла рядом. Тем временем футболист позировал с маленькой Беллой Эсмеральдой на руках. Сыновья спортсмена, Криштиану-младший и Матео, стояли возле звездного отца.

Португальский футболист лаконично подписал семейный кадр, использовав эмодзи в виде красного сердечка.

Криштиану Роналду с семьей Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Об отношениях Криштиану и Джорджины стало известно в 2016 году. Они познакомились, когда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде. Сейчас вся семья спортсмена живет в Саудовской Аравии, где Роналду играет за ФК "Аль-Насср".

"Я люблю Саудовскую Аравию и ее добрых людей... Чувствую, будто живу в сказке", — признавалась Джорджина.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: instagram.com/georginagio

В союзе Родригес и Роналду родилось двое детей — Белла Эсмеральда и Алана Мартина. Матео и Ева появились на свет с помощью суррогатной матери, а рождение Криштиану-младшего до сих пор остается загадкой.

Напомним, Криштиану Роналду показал фото с детьми с отдыха.

Также Фокус писал о съемке Джорджины Родригес для арабского журнала.