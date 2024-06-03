Кріштіану Роналду показав на одному кадрі всіх своїх дітей (фото)

У спортсмена підростають пʼятеро спадкоємців. Двоє з них народилися в союзі Роналду та його нареченої Джорджини Родрігес.

39-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду показав на фото всіх своїх дітей. Сімейним кадром зірковий спортсмен поділився в Instagram.

На знімку з відпочинку постали всі спадкоємці Роналду та його 30-річна наречена, іспанська модель Джорджина Родрігес. Зірка соцмереж тримала на руках Єву, поки донька Алана Мартіна стояла поруч. Тим часом футболіст позував з маленькою Беллою Есмеральдою на руках. Сини спортсмена, Кріштіану-молодший та Матео, стояли біля зіркового батька.

Португальський футболіст лаконічно підписав сімейний кадр, використавши емодзі у вигляді червоного сердечка.

Кріштіану Роналду з родиною Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Про стосунки Кріштіану та Джорджини стало відомо у 2016 році. Вони познайомилися, коли дівчина працювала в магазині Gucci в Мадриді. Наразі вся родина спортсмена живе в Саудівській Аравії, де Роналду грає за ФК "Аль-Насср".

"Я люблю Саудівську Аравію та її добрих людей… Відчуваю, ніби живу в казці", — зізнавалася Джорджина.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду Фото: instagram.com/georginagio

У союзі Родрігес та Роналду народилося двоє дітей — Белла Есмеральда та Алана Мартіна. Матео та Єва зʼявилися на світ за допомогою сурогатної матері, а народження Кріштіану-молодшого досі залишається загадкою.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду показав фото з дітьми з відпочинку.

Також Фокус писав про зйомку Джорджини Родрігес для арабського журналу.