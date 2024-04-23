Кріштіану Роналду показав зворушливі кадри з дітьми (фото)

До спортсмена приєдналися троє його доньок та наречена. Зіркова родина відпочиває на морі.

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39-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду показав зворушливі кадри зі своїми дітьми. Сімейні фото спортсмен опублікував в Instagram з понад 629 млн підписників.

На першому знімку позували Роналду з нареченою, 30-річною іспанською моделлю Джорджиною Родрігес. Закохані тримали напої та посміхалися на камеру. На другому спортсмен та його кохана постали з дворічною донькою Беллою Есмеральдою на фоні моря.

На третьому кадрі Кріштіану тримав за руки інших двох спадкоємиць — Алану Мартіну та Єву. А на останньому знову зʼявилася найменша дитина пари. Футболіст разом з Беллою Есмеральдою постав на фоні літака. Дівчинка тримала в руках ляльку.

"Щастя", — лаконічно написав багатодітний батько.

Кріштіану Роналду з родиною

Окрім трьох доньок, Роналду та Родрігес виховують двох синів — Кріштіану-молодшого та Матео. Лише двох дітей Джорджина народила португальському футболісту — Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Інші спадкоємці Роналду зʼявилися на світ від сурогатної матері та невідомої жінки, адже персону матері свого 13-річного первістка спортсмен досі не розкриває.

Кріштіану Роналду з родиною Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Повідомлялося, що Джорджина всиновила всіх дітей коханого. Наразі їхня родина мешкає в Саудівській Аравії після того, як Кріштіану підписав контракт з ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес відпочивали удвох на морі.

Також Фокус писав про фігуру нареченої Кріштіану Роналду під час відпочинку.