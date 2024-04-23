Криштиану Роналду показал трогательные кадры с детьми (фото)

К спортсмену присоединились трое его дочерей и невеста. Звездная семья отдыхает на море.

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39-летний португальский футболист Криштиану Роналду показал трогательные кадры со своими детьми. Семейные фото спортсмен опубликовал в Instagram с более 629 млн подписчиков.

На первом снимке позировали Роналду с невестой, 30-летней испанской моделью Джорджиной Родригес. Влюбленные держали напитки и улыбались на камеру. На втором спортсмен и его возлюбленная предстали с двухлетней дочкой Беллой Эсмеральдой на фоне моря.

На третьем кадре Криштиану держал за руки двух других наследниц — Алану Мартину и Еву. А на последнем снова появился самый маленький ребенок пары. Футболист вместе с Беллой Эсмеральдой предстал на фоне самолета. Девочка держала в руках куклу.

"Счастье", — лаконично написал многодетный отец.

Криштиану Роналду с семьей

Кроме трех дочерей, Роналду и Родригес воспитывают двух сыновей — Криштиану-младшего и Матео. Только двоих детей Джорджина родила португальскому футболисту — Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Другие наследники Роналду появились на свет от суррогатной матери и неизвестной женщины, ведь персону матери своего 13-летнего первенца спортсмен до сих пор не раскрывает.

Криштиану Роналду с семьей Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Сообщалось, что Джорджина усыновила всех детей возлюбленного. Сейчас их семья живет в Саудовской Аравии после того, как Криштиану подписал контракт с ФК "Аль-Насср".

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отдыхали вдвоем на море.

Также Фокус писал о фигуре невесты Криштиану Роналду во время отдыха.