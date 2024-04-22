Невеста Криштиану Роналду показала их отдых (видео)

Детей пары, судя по всему, вместе с ними на отдыхе не было. Португальский футболист и его возлюбленная целовались и обнимались на фоне моря.

Related video

30-летняя испанская модель Джорджина Родригес поделилась видео с отдыха с женихом Криштиану Роналду, 39. Ролик мама двоих детей опубликовала в Instagram.

"Рай с тобой @cristiano", — написала Джорджина.

На видео влюбленные выходят из моря, держась за руки. В какой-то момент они поцеловались и обнялись. Детей пары, судя по всему, вместе с ними на отдыхе не было.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

"Красавица. Какая красивая влюбленная пара", "Самая лучшая пара в спортивном мире, пример для молодежи, пусть Бог благословит и оберегает вас всегда", "Я так люблю это видео", — пишут в комментариях фолловеры невесты Роналду.

Об отношениях футболиста и модели известно еще с 2016 года. Хотя влюбленные пока не женаты, ранее сообщалось о помолвке пары. Испанская модель родила спортсмену двух дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Последняя появилась на свет в апреле 2022 года. Тогда во время родов второй ребенок, мальчик Эйнджел, умер.

Также у Криштиану есть трое наследников от неизвестной женщины и суррогатной матери: Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео.

Криштиану Роналду с детьми Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Напомним, Криштиану Роналду вручили красную карточку за драку на футбольном поле.

Также Фокус писал об отдыхе невесты Роналду с детьми на Мальдивах.