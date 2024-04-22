Наречена Кріштіану Роналду показала їхній відпочинок (відео)

Дітей пари, судячи з усього, разом з ними на відпочинку не було. Португальський футболіст та його кохана цілувалися та обіймалися на фоні моря.

Related video

30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес поділилася відео з відпочинку з нареченим Кріштіану Роналду, 39. Ролик мама двох дітей опублікувала в Instagram.

"Рай з тобою @cristiano", — написала Джорджина.

На відео закохані виходять з моря, тримаючись за руки. В якийсь момент вони поцілувалися та обійнялися. Дітей пари, судячи з усього, разом з ними на відпочинку не було.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

"Красуня. Яка гарна закохана пара", "Найкраща пара в спортивному світі, приклад молоді, хай Бог благословить і оберігає вас завжди", "Я так люблю це відео", — пишуть у коментарях фоловери нареченої Роналду.

Про стосунки футболіста та моделі відомо ще з 2016 року. Хоча закохані наразі не одружені, раніше повідомлялося про заручини пари. Іспанська модель народила спортсмену двох доньок — Алану Мартіну та Беллу Есмеральду. Остання зʼявилася на світ у квітні 2022 року. Тоді під час пологів друга дитина, хлопчик Ейнджел, помер.

Також у Кріштіану є троє спадкоємців від невідомої жінки та сурогатної матері: Кріштіану-молодший, близнюки Єва та Матео.

Кріштіану Роналду з дітьми Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Нагадаємо, Кріштіану Роналду вручили червону картку за бійку на футбольному полі.

Також Фокус писав про відпочинок нареченої Роналду з дітьми на Мальдівах.