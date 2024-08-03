Кріштіану Роналду та його наречена провели час в особливому для них місті (фото)

Знаменитості відпочили в столиці Іспанії. Саме тут вони познайомилися у 2016 році.

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30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала кадри відпочинку зі своїм нареченим, 39-річним португальським футболістом Кріштіану Роналду. Фото зірка соцмереж опублікувала в Instagram.

Закохані прилетіли до столиці Іспанії. Це місто є особливим для Джорджини та Кріштіану, адже саме тут вони познайомилися, коли дівчина працювала в магазині Gucci.

Цього ж літа вони провели час удвох. Пара каталася в авто нічним містом. Вони відпочивали біля басейну та не забували про спорт, займаючись бігом. А на останньому кадрі зʼявилися діти португальського футболіста — семирічний Матео та дворічна Белла Есмеральда.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду

У 2017 році Джорджина народила обранцю доньку Алану Мартіну. Навесні 2022 на світ зʼявилася Белла Есмеральда. Також пара виховує спадкоємців футболіста від сурогатної матері, Єву та Матео, та первістка спортсмена Кріштіану-молодшого.

Нещодавно Роналду спровокував чутки про одруження з мамою своїх дітей.

Кріштіану Роналду з родиною Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

"Коли я не тренуюся в клубі, мені подобається робити це зі своєю дружиною вдома", – сказав португалець, змусивши своїх фанатів міркувати, чи справді вони з Джорджиною вже одружилися.

Наразі родина спортсмена живе в Саудівській Аравії, де Роналду грає за ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, Джорджина Родрігес продемонструвала фігуру в купальнику.

Також Фокус писав про день народження первістка Роналду.