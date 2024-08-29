Невеста Роналду показала трогательный кадр с маленькой дочкой (фото)

Белла Эсмеральда родилась весной 2022 года. Она стала пятым ребенком футболиста.

Related video

30-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала трогательное фото 39-летнего Криштиану Роналду с его младшей дочерью. Снимок звезда соцсетей опубликовала в Instagram.

Португальский футболист держал на руках двухлетнюю Беллу Эсмеральду, целуя ее. Семья звездного спортсмена находилась на борту частного джета.

В частности, Джорджина показала вид из окна самолета.

Криштиану Роналду с дочерью

Впоследствии невеста Роналду поделилась фото с дочерью Евой и маленькой Беллой Эсмеральдой.

"Мамины брюнетки", — написала Родригес.

Джорджина Родригес с дочерьми

Криштиану Роналду и его избранница воспитывают общих маленькую Беллу и дочь Алану Мартину, которой в этом году исполнится семь лет. Кроме них, у футболиста есть семилетние близнецы Ева и Матео, которых родила суррогатная мать.

А старший сын Криштиану-младший появился на свет от неизвестной женщины.

О романе футболиста и модели стало известно в 2016 году. Пара познакомилась, когда женщина работала в магазине Gucci в Мадриде. Сейчас вся семья Роналду живет в Саудовской Аравии, где тот играет за ФК "Аль-Насср".

Напомним, Криштиану Роналду побил рекорд в YouTube.

Также Фокус писал об отдыхе Криштиану Роналду и его невесты в Мадриде.