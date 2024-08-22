Криштиану Роналду запустил свой YouTube-канал и побил новый рекорд (видео)

Только за первый час на канал футболиста подписались миллион человек.

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39-летний португальский футболист побил очередной рекорд. Спортсмен запустил свой YouTube-канал, и менее чем за сутки на него подписались свыше 19 миллионов человек. Только за первый час после появления ссылки на канал он набрал миллион фолловеров.

По состоянию на 22 августа он опубликовал 12 видео, и пара роликов, в том числе, где он со своей подругой Джорджиной, набрали по 13 миллионов просмотров.

Контент канала представляет собой ролики Роналду о себе и своей семье. .

"Ожидание закончилось. Мой канал @YouTube наконец-то здесь! SIUUUподпишитесь и присоединяйтесь ко мне в этом новом путешествии", — написал Роналду в Instagram.

Первым он опубликовал видео из музея мадам Тюссо, где позирует со своей восковой копией.

Последнее на данный момент в галерее видео, где футболист демонстрирует своим детям награду – "Золотую кнопку" YouTube за первый миллион подписчиков.

Одно из видео полностью посвящено Джорджине Родригес, которую Роналдо называет своей женой.

Хотя Роналду быстро превзошел восьмикратного обладателя "Золотого мяча" и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси по числу подписчиков в 2,31 миллиона, ему все еще предстоит долгий путь до Мистера Зверя, самого популярного YouTube-блогера с 331 миллионом подписчиков.

Это не первый рекорд, который бывший игрок "Реала" и "Манчестер Юнайтед" устанавливает в социальных сетях. У Роналду 170 миллионов подписчиков на Facebook, 112,6 миллиона на X и целых 636 миллионов в Instagram.

Ранее Фокус писал, что Криштиану Роналду и его невеста провели время в особенном для них городе.