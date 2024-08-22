Кріштіану Роналду запустив свій YouTube-канал і побив новий рекорд (відео)

Тільки за першу годину на канал футболіста підписалися мільйон осіб.

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39-річний португальський футболіст побив черговий рекорд. Спортсмен запустив свій YouTube-канал, і менш ніж за добу на нього підписалися понад 19 мільйонів осіб. Тільки за першу годину після появи посилання на канал він набрав мільйон фоловерів.

Станом на 22 серпня він опублікував 12 відео, і кілька роликів, зокрема, де він зі своєю подругою Джорджиною, набрали по 13 мільйонів переглядів.

Контент каналу являє собою ролики Роналду про себе і свою сім'ю. .

"Очікування закінчилося. Мій канал @YouTube нарешті тут! SIUUU підпишіться і приєднуйтесь до мене в цій новій подорожі", — написав Роналду в Instagram.

Першим він опублікував відео з музею мадам Тюссо, де позує зі своєю восковою копією.

Останнє на цей момент у галереї відео, де футболіст демонструє своїм дітям нагороду — "Золоту кнопку" YouTube за перший мільйон підписників.

Одне з відео повністю присвячене Джорджині Родрігес, яку Роналдо називає своєю дружиною.

Хоча Роналду швидко перевершив восьмиразового володаря "Золотого м'яча" і капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі за кількістю підписників у 2,31 мільйона, йому все ще доведеться довго йти до Містера Звіра, найпопулярнішого YouTube-блогера з 331 мільйоном передплатників.

Це не перший рекорд, який колишній гравець "Реала" і "Манчестер Юнайтед" встановлює в соціальних мережах. У Роналду 170 мільйонів підписників на Facebook, 112,6 мільйона на X і цілих 636 мільйонів в Instagram.

Раніше Фокус писав, що Кріштіану Роналду і його наречена провели час в особливому для них місті.