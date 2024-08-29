Наречена Роналду показала зворушливий кадр з маленькою донькою (фото)

Белла Есмеральда народилася навесні 2022 року. Вона стала пʼятою дитиною футболіста.

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30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала зворушливе фото Кріштіану Роналду, 39, з його меншою донькою. Знімок зірка соцмереж опублікувала в Instagram.

Португальський футболіст тримав на руках дворічну Беллу Есмеральду, цілуючи її. Родина зіркового спортсмена перебувала на борту приватного джету.

Зокрема, Джорджина показала вид з вікна літака.

Кріштіану Роналду з донькою

Згодом наречена Роналду поділилася фото з донькою Євою та маленькою Беллою Есмеральдою.

"Мамині брюнетки", — написала Родрігес.

Джорджина Родрігес з доньками

Кріштіану Роналду та його обраниця виховують спільних маленьку Беллу та доньку Алану Мартіну, якій цього року виповниться сім років. Окрім них, у футболіста є семирічні близнюки Єва та Матео, яких народила сурогатна мати.

А старший син Кріштіану-молодший зʼявився на світ від невідомої жінки.

Про роман футболіста та моделі стало відомо у 2016 році. Пара познайомилася, коли жінка працювала в магазині Gucci в Мадриді. Наразі вся родина Роналду живе в Саудівській Аравії, де той грає за ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду побив рекорд у YouTube.

Також Фокус писав про відпочинок Кріштіану Роналду та його нареченої в Мадриді.