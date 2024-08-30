Кріштіану Роналду вийшов на публіку з нареченою (фото)

Спортсмена визнали найкращим бомбардиром усіх часів. Його підтримала кохана та мама його дітей Джорджина Родрігес.

Related video

39-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду отримав престижну нагороду в Монте-Карло, Монако. Знімками він поділився в соцмережах.

Зірковий спортсмен отримав нагороду від УЄФА, яка визнала Роналду найкращим бомбардиром усіх часів.

"Маю честь отримати цю нагороду від @championsleague за те, що найкращий бомбардир конкурсу всіх часів. Вдячний за всю підтримку на цьому шляху! Дякую!" — написав Роналду, який за 183 гри забив 140 голів.

Кріштіану Роналду в Монте-Карло

До Кріштіану на публіці приєдналася його наречена, 30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес.

"Вітаю найкращого бомбардира в історії #championsleague @cristiano. Ти заслуговуєш на найкраще у світі, моя любове. Ми тебе любимо", — написала Джорджина.

На публіці модель зʼявилася в білій мінісукні та туфлях в тон. До образу вона додала розкішне кольє, сережки та браслети.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

Про роман Роналду та Родрігес стало відомо у 2016 році. Пара познайомилася, коли жінка працювала в магазині Gucci в Мадриді. Наразі вся родина Роналду живе в Саудівській Аравії, де той грає за ФК "Аль-Насср". Джорджина народила йому двох доньок — Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Також у футболіста є син Кріштіану-молодший, син Матео та донька Єва.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала меншу доньку від Кріштіану Роналду.

Раніше Фокус писав про відпочинок Кріштіану Роналду та його нареченої в Мадриді.