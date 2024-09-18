Судья остановил матч "Шахтер" — "Болонья" в Юношеской Лиге УЕФА из-за ливня (фото)

Сведения о возобновлении игры или возможном переносе на другой день появятся позже. Матч основных команд, по прогнозам метеорологов, тоже будет проходить в непростых условиях.

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Матч "Шахтера" в Юношеской Лиги УЕФА на поле "Болоньи" был остановлен. Юные футболисты после разминки провели несколько минут основного времени на поле, но арбитр решил, что в столь сложных погодных условиях игра продолжаться не может. Об этом сообщает Terrikon.

Сведения о возобновлении игры или, возможно, переносе на другой день появятся позже. Ожидается, что матч основных команд тоже пройдет в непростых условиях.

Накануне основному составу "горняков" тоже пришлось выйти на тренировочное поле под дождем. Журналистам позволили понаблюдать за футболистами первые 15 минут, а дальнейшая тренировочная работа продолжалась без посторонних глаз.

Тренировка перед матчем Болонья – Шахтер

Тренировка перед матчем Болонья – Шахтер

Тренировка перед матчем Болонья – Шахтер

Тренировка перед матчем Болонья – Шахтер

Тренировка перед матчем Болонья – Шахтер

Тренировка перед матчем Болонья – Шахтер

Тренировка перед матчем Болонья – Шахтер

18 сентября матч первого тура "Болонья" — "Шахтер" в обновленном формате Лиги чемпионов состоится в 19:45. "Горняки" — единственная украинская команда, пробившаяся в Лигу чемпионов. Удалось это благодаря выигрышу УПЛ в прошлом сезоне.

"Динамо" — несмотря на победы в двух первых ерокубковых противостояниях квалификации Лиги с "Партизаном" и "Рейнджерс" — все же уступило "Зальцбургу" свое теоретическое место в основном этапе. Первый матч завершился поражением 0:2, во втором киевляне отыграли пропущенный мяч, но ничьи все же не хватило.

Напомним о том, где можно будет посмотреть матч "Болонья" — "Шахтер", и прогнозе на первый матч Лиги чемпионов.

Также сообщалось, что Криштиану Роналду откровенно рассказал о своих детях, у которых "его характер".